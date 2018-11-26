Ушел в море и больше не выходил на связь. Радио НВ поговорило с семьями захваченных моряков

Радио НВ удалось связаться с несколькими родственниками моряков Военно-морского флота Украины, которые, согласно сообщениям российских СМИ, попали в плен во время захвата российскими военными кораблями украинских судов в Керченском проливе.

Они рассказали, что их семьи не имеют никакой информации о захваченных моряках - с семьями пока что не контактировали ни представители украинских властей, ни российских.

Журналистам Радио НВ удалось пообщаться с близкими 18-летнего Андрея Эйдера и 24-летнего Андрея Артеменко. Ранее российский интернет-портал Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщил, что именно они вместе с 27-летним украинским моряком Василием Сорокой были ранены 25 ноября во время захвата украинских кораблей. По данным российской стороны, все трое находятся в больнице в оккупированной Керчи.

Никаких подробностей о состоянии здоровья Андрея Эйдера родственники не имеют. Как рассказала Радио НВ мачеха моряка Евгения Эйдер, пока с семьей не выходили на связь ни российская, ни украинская стороны. Сообщениям из российских СМИ родственники Эйдера пока не доверяют. Однако ответить, на каком именно катере служил парень, Евгения отказалась.

"Я не владею вообще никакой информации, кроме той, что есть в интернете. Ничего нового я не знаю. Возможно, что-то уже накрутили те, кто первыми мне дозвонился [российская радиостанция Говорит Москва]", - сказала она в комментарии Радио НВ.

В то же время, как рассказали в интервью НВ родственники Андрея Артеменко, он действительно находился на судне Бердянск в звании младшего сержанта. По словам Марины, девушки украинского моряка Артеменко, он ушел в море утром в субботу, 24 ноября, и после этого с ним не было связи. Марина отметила, что узнала о захвате кораблей в Азовском море из СМИ.

Представители ВМС или других украинских или российских структур не связывались с семьей. Однако бабушка Андрея Артеменко сама позвонила по телефону доверия, опубликованному на странице ВМС в Facebook. Однако там ей сказали, что Андрея Артеменко нет в списках лиц, находящихся на катерах, захваченных Россией.

По данным ФАН, ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе), и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 в Одессе).

Эту информацию подтвердила вице-спикер Украины Ирина Геращенко, уточнив, что Эйдер и Артеменко являются курсантами.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила в комментарии Громадському, что из шести украинских моряков - членов экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных Россией в Азовском море - трое сейчас находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированном Крыму, а остальные трое - у российских следователей.

"Трое при задержании были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Другие моряки не находятся в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи, не могу сказать, где конкретно. Но они у следователей, проводится допрос сейчас", - сказала Москалькова.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИДы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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