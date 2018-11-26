Украина может перейти на военное положение: что это значит

Агрессия России против Украины возле Керченского пролива стала новым - самым острым за последнее время - витком развития необъявленной войны. Украинский президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение. Совбез в полном составе поддержал инициативу главы государства. Теперь слово за Верховной Радой.

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Процедура введения военного положения следующая: СНБО подает предложение Президенту, который издает соответствующий указ, подлежащий утверждению парламентом на протяжении двух дней.

После этого военное командование получает широкий спектр полномочий, в том числе ограничивать передвижение граждан, их въезд и выезд с территории военного положение (ВП), запрещать деятельность партий и организаций, массовые мероприятия, проводить обыски и досмотры, менять режим работы СМИ и цифровых сетей, отчуждать имущество физ- и юрлиц, а также вводить карточки на продукты питания и товары первой необходимости.

Власти могут запретить любительское радиовещание, а также пользование интернетом

Эти полномочия среди прочего позволяют военному командованию контролировать потоки информации на территории ВП. Офицеры могут отдавать команды предприятиям связи, телекомпаниям, издательствам, а также культурно-просветительских учреждениям, в том числе театрам. Их могут использовать для пропаганды среди войск и гражданских. Параллельно власти могут запретить любительское радиовещание, а также пользование интернетом.

Военное положение, в отличие от чрезвычайного, не ограничено по времени. При ВП командование может перевести работу бизнеса на обслуживание потребностей обороны, а также изымать его имущество для нужд армии. Военное руководство также имеет право ввести трудовую повинность для граждан в целях обороны государства.

Таким образом, во время ВП граждан на территории его действия смогут привлекать к "общественно полезным" работам. В их числе может быть работа грузчика, спасателя по разбору завалов, народного дружинника и т. д. Закон устанавливает, что сроки выполнения таких работ и их оплата определяются Трудовым кодексом.

Особые права военного командования позволят использовать потенциал бизнеса этих регионов

Многие из прописанных в законах ограничений де факто действуют на территории Донбасса, из-за чего введение ВП может оказаться простой формальностью для создания образа активности власти. Предусматриваемое сужение полномочий местной власти на востоке также не потребуется: в этих регионах она и так парализована.

С другой стороны, особые права военного командования позволят использовать потенциал бизнеса этих регионов, в том числе промышленных гигантов компании СКМ Рината Ахметова. Тогда "положение" может оказаться еще одним рычагом давления на миллиардера.

Военное положение, несмотря на суровость правил, не превращает права человека в фикцию. Закон перечисляет множество прав, ограничивать которые запрещено даже при сложном положении. В их число входит запрет на пытки и унижения, в том числе оскорбительные наказания. Граждане сохраняют за собой право на честный справедливый суд и помощь юристов. Кроме того, люди могут не свидетельствовать против себя и своих близких.

В то же время, при введении ВП Верховная Рада собирается и работает в сессионном режиме. При ВП запрещено распускать парламент, а также проводить выборы и референдумы. Кроме того, невозможно будет остановить полномочия уполномоченного по правам человека, местного самоуправления, министерств, прокуратур и судов.

При введении ВП властям стоит подготовить и взвешенную информационную политику: максимально оповестить жильцов охваченных боевыми действиями территорий и предотвратить пропагандистские атаки с противоположной стороны. В противном случае новый правовой режим рискует стать ширмой для неэффективности решений власти.

Отменяется военное положение указом главы государства в случае "устранения угрозы нападения или опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности". Предложение по отмене ВП президенту подает Совбез или же Рада.