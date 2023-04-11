Данилов — о разведскандале: Решение о контрнаступлении примут в последний момент. Информация секретная, вариантов несколько 11 апреля, 11:46 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Комментируя масштабную утечку секретных документов Пентагона, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет принимать решение о контрнаступлении «в последний момент», а западным партнерам стоит быть «более бдительными».

Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, которое Tagesschau опубликовало 10 апреля.

В этот день CNN со ссылкой на близкий к президенту Владимиру Зеленскому источник сообщил, что после «слива» документов Украина якобы изменила ряд военных планов. Реагируя на это, Данилов подчеркнул, что хотя Киев постоянно и контактирует со странами-союзниками, количество тех, кто знает о них, «крайне ограничено».

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«Не думаю, что информатор, контактировавший с CNN, имеет к этому какое-то отношение[…] Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и в каком направлении — эта информация абсолютно секретна. Если кто-то считает, что владеет ею, я могу его только поздравить. Но я не знаю, откуда он мог ее взять», — рассказал он.

Секретарь СНБО «категорически не в восторге» от обнародованной утечки документов, но, по его словам, часть информации там не секретная и ее можно найти в открытых источниках.

«О другой части информации — если она действительно была засекреченной — разведки в США и Великобритании точно будут знать, откуда она взялась и почему появилась именно сейчас. Спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах», — сказал он.

Как пишет издание, Данилов заявил, что штаб главнокомандующего ВСУ будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления «в последний момент»: «Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не соответствует действительности. Даже три варианта — это мало», — добавил он.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети «очень серьезная угроза для национальной безопасности».