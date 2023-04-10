Данилов о контрнаступлении ВСУ: Происходит каждый день, не ждем волшебных дат, действуем спокойно 10 апреля, 16:07 Данилов заявил, что информационный ажиотаж не на пользу Силам обороны Украины (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления ВСУ.

В своем Twitter он написал, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины.

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем русских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов сил обороны Украины», — пояснил секретарь СНБО.

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28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейший ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

Данилов заявлял, что информация о времени и месте планируемого украинского контрнаступления является закрытой, данные о нем знает ограниченный круг лиц.

