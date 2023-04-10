Данилов о контрнаступлении ВСУ: Происходит каждый день, не ждем волшебных дат, действуем спокойно

10 апреля, 16:07
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Данилов заявил, что информационный ажиотаж не на пользу Силам обороны Украины (Фото:СНБО)

Данилов заявил, что информационный ажиотаж не на пользу Силам обороны Украины (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления ВСУ.

В своем Twitter он написал, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины.

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем русских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов сил обороны Украины», — пояснил секретарь СНБО.

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28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейший ход событий.

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Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

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Данилов заявлял, что информация о времени и месте планируемого украинского контрнаступления является закрытой, данные о нем знает ограниченный круг лиц.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Контрнаступление Алексей Данилов Война России против Украины

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