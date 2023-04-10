«Серьезная угроза безопасности». В США расследуют утечку секретных документов 10 апреля, 21:58 Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Пентагон пытается определить масштабы утечки секретной информации, о которой стало известно недавно. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер в понедельник, 10 апреля, передает CNN.

Он сказал, что публикация документов в Сети представляет «очень серьезную угрозу национальной безопасности и может способствовать распространению дезинформации». В то же время Мигер отказался комментировать, являются ли документы подлинными, сказав, что Пентагон изучает этот вопрос, сообщает агентство AFP.

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По словам представителя Пентагона, ведомство круглосуточно работает над установлением объема и масштабов утечки, ее предполагаемых последствий и мерами по смягчению этих последствий.

«Мы все еще расследуем, как это произошло, и изучаем масштаб проблемы. Были предприняты меры, чтобы более внимательно изучить, как и кому распространяется информация такого типа. Мы также все еще пытаемся оценить, что там [в документах] может быть», — сообщил он.

Мигер добавил, что министра обороны США Ллойда Остина впервые проинформировали об утечке 6 апреля. На выходных американские официальные лица связались с союзниками и партнерами, которых это коснулось.

Он также сказал, что, судя по всему, документы аналогичного формата используют для отчетов перед высшим руководством, но некоторые изображения были изменены, передает агентство Reuters.

По информации агентства, Министерство юстиции начало расследовать утечку документов, а соответствующие агентства сейчас пересматривают то, как в правительстве США распространяется секретная информация, и разбираются с дипломатическими последствиями публикации данных. Один из источников Reuters сказал, что некоторые документы могли быть доступны тысячам людей с соответствующим допуском от США и правительств стран-союзников.

Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга сказал журналистам, что не знает, удалось ли локализовать утечку, пишет BBC.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

