Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 24 самолета в России, Крыму и Беларуси — росСМИ 30 августа, 21:41 Последствия атаки БПЛА на военный аэродром страны-агрессора в Пскове, 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / OSINTtechnical / via X)

Силы обороны и украинские спецслужбы смогли осуществить по меньшей мере девять удачных атак по авиабазам страны-агрессора России, временно оккупированного Крыма и Беларуси, уничтожив или повредив по меньшей мере 24 самолета с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает российское издание Верстка.

Российское издание пришло к такому выводу, изучив сообщения Минобороны РФ, СМИ и OSINT-исследователей.

Издание отметило, что первая атака произошла на второй день полномасштабного вторжения, а именно 25 февраля 2022 года. Тогда на аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел транспортный самолет.



Видео дня

В то же время самую успешную и масштабную атаку Украина осуществила по аэродрому Саки в Крыму 9 августа 2022 года, когда РФ потеряла четыре истребителя Су-30СМ и семь бомбардировщиков Су-24М.



Следующая атака состоялась через четыре месяца, когда беспилотники атаковали аэродромы Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях. 5 декабря были повреждены три самолета — два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3.



Следующая атака произошла 28 февраля 2023 года, когда целью стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на военном аэродроме Мачулище возле Минска. На видеозаписях можно было увидеть, что самолет пытались взорвать с помощью квадрокоптеров, но А-50 получил только повреждения.

Издание утверждает, что украинские дроны в начале мая атаковали аэродром в населенном пункте Сеща в Брянской области. В результате атаки был поврежден транспортный самолет Ан-124.

По данным издания, в августе успешных атак по РФ стало значительно больше. За последний месяц лета дроны нанесли удары по аэродромам в Новгородской, Калужской и Псковской областях. Было уничтожено два бомбардировщика Ту-22М, повреждены четыре Ил-76 и еще один неназванный самолет.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

Однако в Кремле заявили, что Путин знает о наймасованной атаке беспилотников на территорию России, в том числе и на аэродром в Псковской области.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в войне против Украины участвуют 436 российских самолетов. Также он заявлял, что после последних ударов по российским аэродромам Сольцы и Шайковка у оккупантов осталось 27 исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.