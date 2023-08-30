Украинские дроны показательно унизили российскую систему ПВО — реакция соцсетей

30 августа, 14:12
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Массированная атака дронов спровоцировала среди россиян настоящую панику (Фото:NV)

Массированная атака дронов спровоцировала среди россиян настоящую панику (Фото:NV)

Пользователи соцсетей рассматривают массированную атаку дронов-камикадзе сразу в шести регионах РФ как беспрецедентное унижение российской системы ПВО.

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Согласно последним данным, целями ударов стали важные стратегические объекты в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской и Московской областях, в том числе завод Кремний ЭЛ, на котором производят электронику для ракетных комплексов Искандер, и аэродром Кресты, где были уничтожены или повреждены шесть военных самолетов.

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Среди россиян столь масштабная атака вызвала настоящую панику.

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А вот противники кремлевского режима отреагировали на нее публикацией в соцсетях шуток, мемов и различных язвительных комментариев.

Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
https://twitter.com/DefMon3/status/1696645247319581071
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
https://twitter.com/sternenko/status/1696766344585220377
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X

Досталось и непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину, над которым пользователи соцсетей изгаляются из-за его заверений о «надежности» ПВО страны.

https://twitter.com/dedzaebal/status/1696725162601709619
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
https://twitter.com/BDeMayo/status/1696656760856002760
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Беспилотники Псков Война России против Украины дроны-камикадзе

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