В воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов — Буданов 23 августа, 22:34 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в войне против Украины участвуют 436 российских самолетов. По его словам, последние взрывы российских бомбардировщиков Ту-22М3 сократили возможность РФ наносить ракетные удары.

Всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов, сказал Буданов в интервью Радио Свобода.

По его словам, в ходе операций на военных аэродромах Сольцы Нижегородской области и Шайковка Калужской области полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены.

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Буданов подчеркнул, что «нам хорошо известные люди, которые это выполнили… это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи».

«Если вы спросите, сколько среди них Ту-22, это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 — и минус два еще тех, кто на ремонте будет находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают», — сказал Буданов.

В субботу, 19 августа, в минобороны РФ заявили, что около 10 утра на аэродром Сольцы была осуществлена атака неизвестных беспилотников, которые пытались сбить из стрелкового оружия.

В результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но россияне уверяют, что пожар оперативно ликвидировали.

В то же время минобороны страны-агрессора признало, что повреждения получил один самолет.

Источник NV в украинской разведке рассказал, что за последние несколько дней группы диверсантов, координируемые ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам. По словам собеседника, в Сольцах уничтожили бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.