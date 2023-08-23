В воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов — Буданов
Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в войне против Украины участвуют 436 российских самолетов. По его словам, последние взрывы российских бомбардировщиков Ту-22М3 сократили возможность РФ наносить ракетные удары.
Всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов, сказал Буданов в интервью Радио Свобода.
По его словам, в ходе операций на военных аэродромах Сольцы Нижегородской области и Шайковка Калужской области полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены.
Буданов подчеркнул, что «нам хорошо известные люди, которые это выполнили… это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи».
«Если вы спросите, сколько среди них Ту-22, это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 — и минус два еще тех, кто на ремонте будет находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают», — сказал Буданов.
В субботу, 19 августа, в минобороны РФ заявили, что около 10 утра на аэродром Сольцы была осуществлена атака неизвестных беспилотников, которые пытались сбить из стрелкового оружия.
В результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но россияне уверяют, что пожар оперативно ликвидировали.
В то же время минобороны страны-агрессора признало, что повреждения получил один самолет.
Источник NV в украинской разведке рассказал, что за последние несколько дней группы диверсантов, координируемые ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам. По словам собеседника, в Сольцах уничтожили бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.