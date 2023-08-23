После ударов у России осталось 27 исправных бомбардировщиков Ту-22М3 — Буданов

23 августа, 22:00
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Кирилл Буданов (Фото:NV)

Кирилл Буданов (Фото:NV)

После последних ударов по российским аэродромам Сольцы и Шайковка у оккупантов осталось 27 исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

Буданов сообщил, что всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 самолетов оккупантов.

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«Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 — и минус два еще тех, кто на ремонте будет, то есть 27. То есть не так много тех, которые действительно летают», — сказал начальник ГУР.

Он сообщил, что в результате операций в Сольцах и Шайковке полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены.

Буданов отметил, что пораженные самолеты со временем будут отремонтированы.

Начальник ГУР заявил, что удары по российским самолетам совершили «люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Самолеты Кирилл Буданов Война России против Украины

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