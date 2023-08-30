Главный вопрос в России — откуда прилетели дроны в Псков. То ли еще будет 30 августа, 13:03

В России видна растерянность власти после ночи прилетов дронов по регионам

Успешная атака дронов по Пскову с уничтожением военных Ил-76 и инфраструктуры военного аэродрома поднимает главный для россиян вопрос — а откуда прилетели дроны? От границы Украины до Пскова 700 км, от границы с ЕС — менее 100 км. Глядя на эти цифры, россияне пытаются ответить себе на вопрос откуда прилетели дроны, но получается крайне плохо.

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Если признать, что из Украины, то это значит, что мы обладаем такой технологией, которая позволяет пролетать большому количеству дронов незамеченным над огромные территории России, а российская ППО бессильна.

Если признать, что с территории стран ЕС, которые являются членами НАТО, то надо объявлять войну Альянсу. Не мифическим выдуманным легионам НАТО в Бахмуте, а реальному военно-политическому союзу, чья мощь кратно выше чем мощь России. В этом варианте подонкам в Кремле лучше застрелиться, чтобы никак не реагировать. Можно даже это сделать коллективно.

Есть еще вариант с запуском дронов с территории России, но это значит, что руководство РФ и спецслужбы не контролируют границы, территории и процессы, происходящие в РФ. С таким подходом групповой суицид в Кремле становится не худшим вариантом.

В этом варианте подонкам в Кремле лучше застрелиться

Кстати, тут тоже не все однозначно. Застрелиться — признать, что ты западник. Совершить сэппуку — согласиться, что ты азиат. Ничего русского в этом нет. Можно еще нажраться Новичка. Вот это будет по-российски. От такого выбора даже Медведев протрезвеет, пусть и ненадолго.

А возвращаясь к уничтожению нескольких Ил-76 в Пскове можно с уверенностью говорить о том, что теперь плохо будут спать не только в Брянске, Курске и Белгороде. Расстояние, на которое прилетели дроны говорит о том, что зона атаки будет расти. Так что беспокойных ночей с взрывами, жертвами и уничтожением легитимных целей в России будет больше. И спать россияне будут теперь меньше. Так они поймут, что в эту игру можно играть вдвоем. Но эту игру начала не Украина.

Россияне, а напомните мне, было ли такое до 24 февраля 2022 года? Не помните? Так воспользуйтесь Google и посмотрите в своих телефонах. Не можете? Не получается разблокировать iPhone? Это у вас что-то с лицом. Ну или с тем местом, которое на месте лица. И это надолго. Пока не уберетесь из Украины. Или пока ВСУ не уберут вас. В любом случае, Псков был первым блином. И он не был комом. Разве это не прекрасно?

Текст публикуется с разрешения автора

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