ГУР подтвердило уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове

30 августа, 12:14
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На аэродроме в российском Пскове горит самолет (Фото:Скриншот из видео из соцсетей)

На аэродроме в российском Пскове горит самолет (Фото:Скриншот из видео из соцсетей)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.

В то же время сообщения, что также был уничтожен и российский стратегический бомбардировщик Ту-22, Юсов не подтвердил.

В ночь на 30 сентября на военном аэродроме Кресты в Пскове прогремели взрывы.

Видео дня

Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в результате ночной атаки дронов-камикадзе уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76 и повреждены еще четыре.

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Кроме того, по данным российских пропагандистов, ссылающихся на экстренные службы России, на аэродроме начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна.

Теги:   Псков ГУР Война России против Украины

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