В Воздушных силах рассказали, как удается сбивать современные российские ракеты Х-101 22 ноября, 09:01 Современные российские ракеты Х-101 создают проблемы для ПВО Украины (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские крылатые ракеты Х-101 2019−2020 годов выпуска создают проблемы для ПВО Украины.



Как рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, украинские зенитные ракетные войска иногда вынуждены выпускать две устаревшие ракеты по одной Х-101.

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«Находили обломки, где видно, что ракеты 2019−2020 года выпуска. Тогда как по ней летит наша ракета Бук или С-300 1970 года выпуска. Поэтому, как правило, должны запускаться две ракеты. Решение относительно того, сколько запускать, принимает руководство на местах», — отметил он.

По словам представителя командования, именно поэтому Украине важно иметь на вооружении современные комплексы, такие как NASAMS и IRIS-T.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет. По данным властей Киева, в столице было три попадания в жилые дома в Печерском районе, удалось сбить четыре ракеты. Погиб один человек.

Инфографика: НВ