Сырский во время поездки на Покровское направление заявил о недопустимости сокрытия правды в докладах

25 октября, 21:11
Поделиться:
Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении остается актуальным поиск и уничтожение российских ДРГ (Фото: Головнокомандувач ЗС України via Facebook)

Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении остается актуальным поиск и уничтожение российских ДРГ (Фото: Головнокомандувач ЗС України via Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что побывал на Покровском направлении, рассказал о ситуации там и о том, что подчеркнул недопустимость сокрытия и искажения информации в докладах командиров.

В своем Telegram-канале Сырский заявил, что во время поездки встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в Покровске, и заслушал доклады по оперативной обстановке.

Реклама

Он заверил, что командование работает над обеспечением украинских военных всем необходимым и над повышением эффективности борьбы с артиллерией и дронами оккупантов.

Читайте также:
«В пределах Покровска — уличные бои». Ситуация в Донецкой области очень тревожная, РФ хочет до зимы закрепиться внутри крупных городов — Попович

По словам Сырского, он отдал для этого необходимые распоряжения.

«Еще раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену — жизни наших воинов. Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром», — заявил также главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Сырский отметил, что во время своей поездки вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.

Читайте также:
«Кто с гражданскими сумками — е**шить». ГУР перехватило приказ россиян убивать гражданских в Покровске

Ситуация в Покровске — последние новости

25 октября стало известно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

24 октября СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад сообщали, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Читайте также:
«Война становится более жестокой». РФ все силы бросила на Донецкую область, одноразовые солдаты идут в один конец — интервью с Хорватом

В сводке за 24 октября американского Института изучения войны  (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска Донецкой области и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

23 октября 7 корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что за день до того оккупанты совершили рекордное количество авиаударов на Покровском направлении: было зафиксировано 39 атак, во время которых враг сбросил 156 управляемых авиабомб.
22 октября в Генштабе сообщили, что Вооруженные Силы Украины выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Покровск Александр Сырский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies