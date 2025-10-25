Сырский во время поездки на Покровское направление заявил о недопустимости сокрытия правды в докладах

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что побывал на Покровском направлении , рассказал о ситуации там и о том, что подчеркнул недопустимость сокрытия и искажения информации в докладах командиров.

В своем Telegram-канале Сырский заявил, что во время поездки встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в Покровске, и заслушал доклады по оперативной обстановке.

Он заверил, что командование работает над обеспечением украинских военных всем необходимым и над повышением эффективности борьбы с артиллерией и дронами оккупантов.

По словам Сырского, он отдал для этого необходимые распоряжения.

«Еще раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену — жизни наших воинов. Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром», — заявил также главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Сырский отметил, что во время своей поездки вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.

Ситуация в Покровске — последние новости

25 октября стало известно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

24 октября СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад сообщали, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

В сводке за 24 октября американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска Донецкой области и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

7 корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что за день до того оккупанты совершили рекордное количество авиаударов на Покровском направлении: было зафиксировано 39 атак, во время которых враг сбросил 156 управляемых авиабомб 23 октября