«В пределах Покровска — уличные бои». Ситуация в Донецкой области очень тревожная, РФ хочет до зимы закрепиться внутри крупных городов — Попович

22 октября, 13:08
Поделиться:
Разрушенные улицы Покровска (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Разрушенные улицы Покровска (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV — о ситуации вокруг Покровска и намерениях россиян захватить крупные города в Донецкой области, чтобы «не встречать зиму в полях».

Денис Попович

военный эксперт, журналист

[Россияне] не оставили своих намерений окружить [Покровск], перехватить основные логистические трассы и взять его в оперативное окружение для того, чтобы заставить нас оттуда отойти. Но за последнюю неделю им удалось от Зверева протянуть такую кишку. Ее видно, на картах DeepState можно посмотреть и наглядно будет понятно, о чем идет речь.

Реклама

Читайте также:
Бойцы ССО зачистили промышленный объект на Покровском направлении и взяли в плен россиянина — видео

Эта кишка проникла на южные, юго-западные окраины города, и через нее инфильтрируются российские ДРГ. Мы их называем ДРГ, хотя фактически это пехота. Это уже не диверсанты, это пехота.

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Донецкая область Константиновка Война России против Украины Покровск Радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies