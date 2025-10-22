Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV — о ситуации вокруг Покровска и намерениях россиян захватить крупные города в Донецкой области, чтобы «не встречать зиму в полях».

Денис Попович военный эксперт, журналист

[Россияне] не оставили своих намерений окружить [Покровск], перехватить основные логистические трассы и взять его в оперативное окружение для того, чтобы заставить нас оттуда отойти. Но за последнюю неделю им удалось от Зверева протянуть такую кишку. Ее видно, на картах DeepState можно посмотреть и наглядно будет понятно, о чем идет речь.

Эта кишка проникла на южные, юго-западные окраины города, и через нее инфильтрируются российские ДРГ. Мы их называем ДРГ, хотя фактически это пехота. Это уже не диверсанты, это пехота.