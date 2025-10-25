Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области

25 октября, 16:12
Украинские военные устанавливают флаги в Сухецком (Фото: Кадр видео Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України via Facebook)

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

https://www.facebook.com/reel/644248365286081

В сообщении отмечается, что во время освобождения села десантники вступили в бой с более чем 60-ю оккупантами. В результате боя 44 оккупанта были ликвидированы, восемь — ранены, девять сдались в плен.

Также командование ДШВ опубликовало видео из освобожденного Сухецкого, на котором, в частности, видно, как российские военные сдаются в плен.

24 октября СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад сообщали, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

По словам офицеров, после июльской зачистки в середине августа россияне снова проникли в Покровск.

В сводке за 24 октября американского Института изучения войны  (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска Донецкой области и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецкая область Десантники Война России против Украины Покровск Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ)

