Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что во время освобождения села десантники вступили в бой с более чем 60-ю оккупантами. В результате боя 44 оккупанта были ликвидированы, восемь — ранены, девять сдались в плен.

Также командование ДШВ опубликовало видео из освобожденного Сухецкого, на котором, в частности, видно, как российские военные сдаются в плен.

24 октября СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад сообщали, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

По словам офицеров, после июльской зачистки в середине августа россияне снова проникли в Покровск.

В сводке за 24 октября американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска Донецкой области и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.