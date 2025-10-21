Разрушения на улицах Покровска, 25 марта 2025 года (Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты получают приказы уничтожить гражданских в Покровске , которые пытаются покинуть зону боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны во вторник, 21 октября.

Специалисты ГУР получили радиоперехват, в котором один из полевых командиров 30 отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ, отдал приказ казнить гражданских.

Реклама

«Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками — сразу е**шить», — говорится в перехваченном приказе.

Сейчас эта бригада находится в окрестностях Покровска.

«Системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления — сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России», — отметили в ГУР.

Ситуация в Покровске — что известно

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в лов ушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

16 октября Генштаб заявил, что с конца августа Силы обороны освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищено от российских ДРГ.

20 октября 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщил, что российская ДРГ недавно смогла проникнуть в центральную часть Покровска и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей.