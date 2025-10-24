В Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БпЛА Об этом Украинской правде сообщили офицеры из двух бригад, которые длительное время работают в Покровске и Мирнограде.

Отмечается, что логистика в город полностью контролируется дронами, из-за чего украинские военные вынуждены преодолевать до 10−15 километров пешком, чтобы добраться до своих позиций. Ситуация является критической.

Офицеры сообщили УП, что после июльской зачистки россияне снова проникли в Покровск, что произошло примерно в середине августа. С тех пор оккупанты создали несколько точек накопления в самом городе и вокруг него, из которых они продолжают двигаться.

Одной из таких зон является район железной дороги между Покровском и Гришиным, а также линия Даченское-Новопавловка-Гнатовка. Именно эти группы оккупантов осуществляют расстрелы украинских военных в Покровске.

Двое собеседников УП, обороняющих город, подтвердили факты расстрела россиянами украинских операторов БпЛА и вступления в стрелковые бои с артиллеристами и противотанкистами внутри города. Украинские военные еще удерживают позиции южнее Покровска, однако связь с ними минимальная, ведь часть из этих позиций расположена между позициями противника.

УП отмечает, что часть этих позиций являются фальшивыми — они присутствуют на картах, но на них или стоят раненые военные, или они совсем пустые. У украинских защитников катастрофически не хватает пехоты.

«Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим (по рации), стараемся сбрасывать водичку, люди по 2,5−3 месяца на позициях. Для нашей бригады — это долго, потому что мы всегда старались проводить ротации. В самом Покровске, только из того, что я знаю — 250 пи*аров, на самом деле, думаю, цифра еще больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200 и 300», — отметил один из офицеров.

По его словам, вывести раненых невозможно, поскольку во многих районах уже присутствует противник. Лишь чудом удалось вывести двух пехотинцев, которые достигли окрестностей Покровска, но потом один из них был тяжело ранен после атаки FPV-дрона. Тяжелого раненого, весом 110 кг, пришлось выносить шестерым бойцам, четверо из которых получили травмы спины.

«Самая большая проблема — это то, что трудно проводить логистику. Часть дороги можно преодолеть на авто, но потом идти пешком 10−15 километров. И все это время нести БК, дроны, провизию. Вся дорога контролируется FPV-дронами на оптоволокне, очень много дронов-ждунов, дистанционного минирования, на котором каждый день кто-то погибает. НРК дали поздно», — добавил собеседник УП.

Ухудшение ситуации в Покровске влияет также на Мирноград, поскольку логистика украинских военных в этот город осуществляется через Покровск. Расстояние составляет более 20 километров. Украинские военные уже зафиксировали присутствие россиян на севере Мирнограда, и защитники этого города рискуют оказаться в окружении, добавляет издание.

«Дела продолжают развиваться по худшему сценарию. Покровск сыплется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного пи*аров, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске. Но если ляжет Покровск, то для гарнизона в Мирнограде выхода не будет. У нас логистика в Мирноград — более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают (россияне), Красный Лиман под пи*арами. Люди работают на грани, понимают, что окружение все ближе», — отметил второй собеседник УП.

Ситуация в Покровске и Мирнограде ухудшается уже несколько месяцев и сейчас является критической. Россияне продолжают контролировать воздушное пространство, постоянно летая на FPV-дронах, что затрудняет логистику украинских подразделений. Покровск и Мирноград, уже не первый месяц находятся в условиях дронового окружения и рискуют оказаться в реальном окружении в конце октября, пишет Украинская правда.

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в лов ушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

20 октября 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщил, что российская ДРГ недавно смогла проникнуть в центральную часть Покровска и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей.