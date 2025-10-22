ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении

Украинские десантники выбили россиян из Кучерова Яра на Покровском направлении (Фото: Генштаб ВСУ/Telegram)

Вооруженные Силы Украины выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении Донецкой области. Там снова взвился украинский флаг.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 22 октября.

По словам Генштаба, Кучеров Яр освободили военнослужащие Десантно-штурмовых войск. В командовании ДШВ уточнили, что это, в частности, 132-й отдельный разведывательный батальон ДШВ.

Также ВСУ взяли в плен несколько более 50 оккупантов.

«Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства — несколько десятков российских пленных», — говорится в сообщении.

Ситуация под Покровском — что известно

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

16 октября Генштаб заявил, что с конца августа Силы обороны освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищено от российских ДРГ.

20 октября 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщил, что российская ДРГ недавно смогла проникнуть в центральную часть Покровска и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей.

20 октября командование ССО сообщило, что бойцы 3-го полка Сил специальных операций зачистили один из промышленных объектов на Покровском направлении от российской ДРГ. Украинские военные взяли в плен солдата армии РФ и захватили радиостанцию.