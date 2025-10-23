Российские оккупанты 22 октября совершили рекордное количество авиаударов на Покровском направлении было зафиксировано 39 атак, во время которых враг сбросил 156 управляемых авиабомб.

Об этом в четверг, 23 октября, сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск в Facebook.

В заметке сказано, что это — самый высокий показатель интенсивности авиаударов с июля 2025 года. Основные удары пришлись на север Покровска, районы населенных пунктов Гришино, Мирноград, а также вдоль линии разграничения возле села Лысовка.

Реклама

По данным военных, с начала октября враг атаковал Покровскую агломерацию 215 раз, сбросив около 860 КАБов по 250 килограммов каждая. В 7 корпусе ДШВ добавили, что тактическая цель противника — разрушить украинскую логистику.

На стратегическом уровне оккупанты стремятся, нанося массированные авиаудары и постоянно давя с флангов, сломать оборону Покровска, добавили военные. Они отметили, что продолжается постоянная работа над безопасностью поставок боеприпасов, пищи и медикаментов — к этому привлекаются воздушные и наземные дроны.

22 октября сообщалось, что ВСУ выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении Донецкой области.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищены от российских ДРГ.