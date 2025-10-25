Российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска Донецкой области и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным, сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 октября.

Аналитики проанализировали кадры, на которых в течение последней недели зафиксированы действия небольших групп российской пехоты в центре и на западе города. ISW считает, что оккупанты, вероятно, удерживают «изолированные, но устойчивые позиции» к югу от железнодорожной линии.

Институт подчеркивает, что российские войска действуют в указанных районах города, но полностью не контролируют никаких позиций. Они продвигаются в рамках тактической задачи командования для того, чтобы предотвратить использование территории Силами обороны или создать условия, необходимые для успешных операций своих войск в будущем.

Фото: ISW

Сейчас украинские силы продолжают действовать в Покровске, хотя оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы закрепиться и захватить город в ближайшие месяцы, указывает ISW. Опубликованные 23 октября геолокационные кадры подтверждают, что Силы обороны Украины наносят удары по позициям российских диверсионно-разведывательных групп.

Также аналитики сообщают о российских атаках на Мирноград (к востоку от Покровска) и констатируют, что украинским военным пока удается защищать город от российского продвижения.

Сообщается, что недавно Силы обороны Украины оттеснили небольшое количество российской пехоты с восточной и северной окраин города Мирноград. ISW отмечает, что еще не фиксировал успешных операций РФ по проникновению в Мирноград. В то же время российские войска пытаются удержать позиции на востоке Родинского (к северу от Покровска) и в Красном Лимане (к северо-востоку от Покровска).

Фото: ISW

Также сообщается, что украинские силы продолжают проводить операции по проникновению в российский тыл в окрестностях Покровска. Это подтверждает то, что оккупанты не в состоянии заблокировать украинским силам доступ ко всей территории, на которой они действуют.

ISW подчеркивает, что «несмежные и переплетенные позиции» украинских и российских войск в Покровске затрудняет оценку сроков, которые понадобятся оккупантам для полного захвата города. РФ может еще несколько месяцев вести бои, прежде чем полностью взять город под контроль при условии, что фланги на окраинах не будут разрушены. Но для того, чтобы полностью воспользоваться позициями в Покровске, россиянам придется заставить Силы обороны отойти также из города Мирноград, сказано в анализе.

24 октября Украинская правда сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях. Силы обороны испытывают острую нехватку пехоты, говорилось в материале.