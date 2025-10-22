Массированный удар по энергетике. РФ атаковала Украину более 400 дронами и 28 ракетами: Воздушные силы уничтожили 349 целей

В ночь на 22 октября (с 19:00 21 октября) РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Воздушные силы сообщили , что уничтожили 349 целей.

Всего выявлено и осуществлено сопровождение 433 средств воздушного нападения — 28 ракет, 15 из них — баллистические, и 405 БпЛА различных типов.

РФ атаковала Украину:

Реклама

405 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

девятью крылатыми ракетами Искандер-К;

четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал;

четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

По словам военных, основным направлением удара стала Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Черкасская и Одесская области.

Украинская ПВО уничтожила:

333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов);

беспилотники других типов); восемь крылатых ракет Искандер-К;

шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

По состоянию на 12:30 зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА на 26 локациях и падение обломков на 19 локациях. Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей.

Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, РФ ударила по Киеву. В четырех районах повреждены многоэтажные дома, погибли два человека и более 20 — пострадали. В Киевской области четверо погибших в результате российской атаки, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей остались без света. Возник пожар в многоэтажке, 13 человек пострадали.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.

Также 22 октября днем РФ атаковала беспилотниками Харьков. Зафиксировано попадание в детский сад в Холодногорском районе, возник пожар. Предварительная информация о раненых детях не подтвердилась, есть погибший и раненые среди взрослых.