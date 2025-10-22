Массированный удар по энергетике. РФ атаковала Украину более 400 дронами и 28 ракетами: Воздушные силы уничтожили 349 целей
Российские войска массированно атаковали украинскую энергетику (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 22 октября (с 19:00 21 октября) РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Воздушные силы сообщили, что уничтожили 349 целей.
Всего выявлено и осуществлено сопровождение 433 средств воздушного нападения — 28 ракет, 15 из них — баллистические, и 405 БпЛА различных типов.
РФ атаковала Украину:
- 405 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;
- 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;
- девятью крылатыми ракетами Искандер-К;
- четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал;
- четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
По словам военных, основным направлением удара стала Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Черкасская и Одесская области.
Украинская ПВО уничтожила:
- 333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- восемь крылатых ракет Искандер-К;
- шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
По состоянию на 12:30 зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА на 26 локациях и падение обломков на 19 локациях. Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей.
Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.
В частности, РФ ударила по Киеву. В четырех районах повреждены многоэтажные дома, погибли два человека и более 20 — пострадали. В Киевской области четверо погибших в результате российской атаки, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать.
В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей остались без света. Возник пожар в многоэтажке, 13 человек пострадали.
На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.
Также 22 октября днем РФ атаковала беспилотниками Харьков. Зафиксировано попадание в детский сад в Холодногорском районе, возник пожар. Предварительная информация о раненых детях не подтвердилась, есть погибший и раненые среди взрослых.