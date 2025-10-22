В Киевской области четверо погибших в результате атаки РФ, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать

В Киевской области в результате российского удара погибли четыре человека, среди них двое детей.

Председатель Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что страна-агрессор Россия убила женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района.

По его данным, тела погибших нашли на месте пожара частного дома.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Позже Калашник добавил, что в Броварском районе обломки смертельно ранили мужчину 1987 года рождения.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что на Киевщине россияне убили молодую маму с младенцем и ребенком.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

ГСЧС сообщила, что ночью и утром 22 октября под обстрелом оказались несколько районов Киевской области. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

В Броварах пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Также обломки вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом. Сейчас все пожары ликвидировали, на местах работают экстренные службы.

Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах произошли попадания и пожары, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.