В Киевской области четверо погибших в результате атаки РФ, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать

22 октября, 09:09
Спасатели нашли тела погибших на месте пожара частного дома (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Спасатели нашли тела погибших на месте пожара частного дома (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В Киевской области в результате российского удара погибли четыре человека, среди них двое детей.

Председатель Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что страна-агрессор Россия убила женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района.

По его данным, тела погибших нашли на месте пожара частного дома.

Позже Калашник добавил, что в Броварском районе обломки смертельно ранили мужчину 1987 года рождения.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что на Киевщине россияне убили молодую маму с младенцем и ребенком.

ГСЧС сообщила, что ночью и утром 22 октября под обстрелом оказались несколько районов Киевской области. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

В Броварах пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома.

Также обломки вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом. Сейчас все пожары ликвидировали, на местах работают экстренные службы.

Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах произошли попадания и пожары, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Киевская область Война России против Украины Бровары Военные преступления РФ атака шахедов ракетная атака

