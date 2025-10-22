Россияне ударили шахедами по Запорожью: вспыхнул пожар в многоэтажке, повреждены частные дома

Пожар в Запорожье в результате российского удара в ночь на 22 октября (Фото: Иван Федоров/Телеграм)

В ночь на среду, 22 октября, армия РФ массированно атаковала Запорожье ударными БПЛА. В городе прогремела серия взрывов. Сообщается о пожаре в многоэтажке в одном из районов.

03:22. В Запорожской ОВА показали фото последствий российской атаки на город.

Обновлено в 02:59. Иван Федоров сообщил, что в результате российского удара по городу пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров

«Россияне нанесли предварительно 9 ударов шахедами по территории областного центра. В одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов. Продолжается ликвидация последствий», — отметил он.

