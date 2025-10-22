Российские войска массированно атаковали Харьков дронами, есть попадание в детсад, один погибший и пятеро раненых
Россия массированно атакует Харьков шахедами 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Войска страны-агрессора России в среду, 22 октября, массированно атакуют Харьков дронами, раздаются взрывы, зафиксировано попадание в Холодногорском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.
11:40. В результате вражеской атаки Харькова погиб 40-летний мужчина, 5 человек пострадали, уточняет ОВА.
11:36. Поступила информация о еще двух пострадавших от российского удара по Харькову. Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина — в тяжелом состоянии с ожогами, сообщает глава ОВА.
11:27. На данную минуту четверо раненых, один из них без сознания в реанимации, пишет Терехов.
Обновлено в 11:20. Известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков, двое из них в тяжелом состоянии, заявил Синегубов. Терехов сообщил, что детей эвакуировали из садика, продолжается пожар.
По словам мэра, в городе прогремели по меньшей мере три взрыва. Позже он заявил о попадании в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые маленькие дети. На месте удара — пожар, написал он в Telegram.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил о пострадавших, но без деталей. Экстренные службы выехали на места обстрелов.