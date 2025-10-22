Попадание в многоэтажки, медучреждение и общежитие: фоторепортаж последствий российского комбинированного удара по Киеву

Последствия российского комбинированного удара по Киеву 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве в результате новой российской массированной атаки ракетами и дронами в среду, 22 октября, повреждены жилые дома, предприятия, медучреждение, общежитие и другие здания по меньшей мере в пяти районах. Предварительно, 21 человек пострадал, среди них пятеро детей, двое погибших.

NV публикует фото из Киева после удара РФ.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Дарницком районе, по данным городских властей, есть попадание обломков в 17-этажный жилой дом, по территории предприятия, в нежилое здание и в общежитие.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: Сергей Окунев / NV

В Днепровском — попадание обломков БпЛА в 16-этажный дом, где погибли два человека. Также там повреждено помещение одного из медучреждений.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Деснянском, по данным ГСЧС, поврежден фасад 10-этажки, спасены 20 человек.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: ГСЧС Киева

В Печерском районе обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение двух этажей. Также пожар в результате падения обломков возник на крыше 25-этажного дома.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

В Соломенском районе обломки упали на гаражи, возник пожар.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве, а также большинстве областей Украины 22 октября действуют графики аварийных отключений света. Минэнерго сообщало о новом массированном ударе РФ по энергетической инфраструктуре страны.