Чернигов без света в результате российских ударов по энергетике региона 21 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Войска страны-агрессора России ночью и утром в среду, 22 октября, нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

«Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны… Все подробности позже», — сообщила министр.

По ее словам, массированная атака по состоянию на 07:15 продолжается.

Энергетики начнут восстановительные работы на объектах инфраструктуры сразу после обстрела, добавила Гринчук.

Обновлено в 08:20 Аварийные отключения света введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях — то есть в целом в столице и пяти регионах, включая Сумскую и Полтавскую области.

Обновлено в 7:52 В двух областях Украины, Сумской и Полтавской, введены аварийные отключения света после российского массированного удара по энергосистеме.

Полтаваоблэнерго сообщила о введении графиков аварийных отключений для четырех очередей потребителей в Полтавской области.

На Сумщине также действуют отключения для четырех очередей по указанию НЭК Укрэнерго, сообщила компания Сумыоблэнерго.

Инфографика: NV

Ранее 22 октября Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

На Полтавщине повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе, сообщает ОВА. Также о взрывах ночью писали в Днепропетровской области.