Графики не действуют: в Киеве и большинстве областей Украины ввели аварийные отключения света

22 октября, 08:33
Поделиться:
Графики аварийных отключений света действуют в Сумской и Полтавской областях 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Графики аварийных отключений света действуют в Сумской и Полтавской областях 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве и большинстве областей Украины в среду, 22 октября, применяют аварийные отключения света после российского массированного удара по энергосистеме.

08:32. В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света из-за последствий российской комбинированной атаки на энергосистему, сообщает Минэнерго.

Восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.

Реклама

08:17. Об аварийных отключениях света также сообщила Черкассыоблэнерго. Ограничения действуют в Черкасской области с 07:55.

Обновлено в 08:02. ДТЭК объявила об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Полтаваоблэнерго сообщила о введении графиков аварийных отключений для четырех очередей потребителей в Полтавской области.

На Сумщине также действуют отключения для четырех очередей. Ограничения ввели по указанию НЭК Укрэнерго, сообщила компания Сумыоблэнерго.

Графики почасовых отключений света в указанных регионах не работают, поскольку речь идет об аварийной ситуации. Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

Читайте также:
РФ нанесла по Новгород-Северскому Черниговской области около 20 ударов шахедами и РСЗО Торнадо, четыре человека погибли

Ранее 22 октября Минэнерго сообщило, что Россия осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, на Полтавщине повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе, сообщает ОВА.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика Полтавская область Сумская область Отключения света Война России против Украины атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies