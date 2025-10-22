Графики не действуют: в Киеве и большинстве областей Украины ввели аварийные отключения света
Графики аварийных отключений света действуют в Сумской и Полтавской областях 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
В Киеве и большинстве областей Украины в среду, 22 октября, применяют аварийные отключения света после российского массированного удара по энергосистеме.
08:32. В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света из-за последствий российской комбинированной атаки на энергосистему, сообщает Минэнерго.
Восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.
08:17. Об аварийных отключениях света также сообщила Черкассыоблэнерго. Ограничения действуют в Черкасской области с 07:55.
Обновлено в 08:02. ДТЭК объявила об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Полтаваоблэнерго сообщила о введении графиков аварийных отключений для четырех очередей потребителей в Полтавской области.
На Сумщине также действуют отключения для четырех очередей. Ограничения ввели по указанию НЭК Укрэнерго, сообщила компания Сумыоблэнерго.
Графики почасовых отключений света в указанных регионах не работают, поскольку речь идет об аварийной ситуации. Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.
Ранее 22 октября Минэнерго сообщило, что Россия осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, на Полтавщине повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе, сообщает ОВА.
Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.
В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.