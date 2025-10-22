Спасатели и полиция эвакуировали детей из садика в Харькове, куда попали российские шахеды, 22 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Украины)

В Харькове в результате российского удара шахедами по детскому саду в Холодногорском районе в среду, 22 октября, многие дети получили острую реакцию на стресс, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также опубликовал фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с последствиями российской атаки.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Всего в результате обстрела погиб один человек, семеро взрослых получили ранения. Все дети заведения эвакуированы и находятся в укрытиях, сообщил Зеленский.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что эвакуацию детей проводили спасатели и полиция.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

«Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары — это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении», — написал президент в соцсетях.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Ранее 22 октября стало известно, что Россия атаковала детский сад в Холодногорском районе Харькова, было слышно три взрыва, начался пожар. Сначала сообщалось о пострадавших детях, но информация не подтвердилась.