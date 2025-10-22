Комбинированный удар по Киеву. В многоэтажке погибли супруги, повреждены жилые дома, город частично без горячей воды, действуют отключения

Одна из поврежденных многоэтажек в Киеве после атаки 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Всю ночь на 22 октября и утром в среду армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В столице прогремела серия взрывов. Сообщается о падении обломков и пожарах в нескольких районах города. Два человека погибли, в городе повреждены жилые многоэтажки, введены аварийные отключения.

NV следит за последствиями атаки.

Инфографика: NV

15:10 По состоянию на 14:30 количество раненых в Киеве из-за российской атаки выросло до 29, пятеро из них — дети

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.



14:55 Действуют ли графики в Киеве: столицы пока нет среди регионов, где вместо аварийных отключений уже введены почасовые

Компания Укрэнерго сообщила, что в части областей продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения. Однако в части регионов вместо них уже вводят графики почасовых отключений электроэнергии. На них в частности уже перешли Черкасская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Житомирская области, свидетельствуют данные местных облэнерго. Киева в этом списке пока нет.

Это следует из информации Укрэнерго, согласно которой в части областей (включая Киев — прим. ред.) продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.

Зато на почасовые графики отключений уже перешли Черкасская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Житомирская области, свидетельствуют данные местных облэнерго.

14:44 В Киеве восстановлено движение троллейбусов и трамваев по ряду маршрутов

Ранее сообщалось, что из-за колебания напряжения в энергосистеме Киева произошли перебои в работе электротранспорта — некоторых троллейбусов и трамваев.

13:55 Агентство Reuters опубликовало новую подборку фото с последствиями ударов по Киеву 22 октября

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

13:22 Из-за ударов по Киеву часть домов в столице без горячей воды — КГГА

Речь идет о горячем водоснабжении для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах Киева.

В КГГА объяснили, что в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования.

12:43 Из 28 ракет 15 были баллистическими. Россия атаковала Украину 433 целями, 349 были сбиты или подавлены

Основным направлением удара была Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

Зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях, а также падение сбитых целей (обломки) на 19 локациях.

12:02 Журналист NV побывал на месте российских ударов по Дарницкому району Киева, где из-за удара шахеда произошел пожар в многоэтажке

11:13 Количество пострадавших в Киеве возросло до 22

10:54 Часть школ и детсадов Киева переходят на дистанционку или в режим работы как Пунктов несокрушимости — КГГА

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян, показав фото поврежденных образовательных учреждений.

10:37 Двое погибших в Киеве — это муж и жена в Днепровском районе столицы, где в результате атаки вспыхнул пожар в квартире 16-этажного дома

Об этом сообщила городская прокуратура, обнародовав новые фото последствий атаки по столице.

Там уточнили, что в результате атаки по Киеву 22 октября повреждения жилых домов зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Дарницком, и Печерском районах.

10:18 Количество пострадавших в Киеве возросло до 21, из них 5 детей. Двое киевлян погибли — КГВА

10:05 Выбитые стекла, пожары в многоэтажках: последствия ночных и утренних ударов по Киеву в фоторепортаже Reuters

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

09:59 В Киеве уже 19 пострадавших, среди них 5 детей — Кличко

09:45 Количество пострадавших в Киеве возросло до 18, среди них четверо детей — КГВА.

Также 2 человека погибли. Обращения о пострадавших продолжают поступать, поэтому количество может быть не окончательным, отметил Тимур Ткаченко

09:31 В результате ударов по Киеву в столице пострадали 13 человек, среди них четверо детей

Госпитализированы четверо взрослых и трое детей. Остальным медики оказывают помощь амбулаторно, уточнил Виталий Кличко.

09:22 Фотографы Reuters показали работу ПВО в Киеве в ночь на 22 октября и киевлян в укрытиях

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

09:15 Кроме Киева, в результате ночного удара РФ пострадали 10 областей. Всего в Украине шестеро погибших, среди них двое детей — Зеленский

«Российские слова о дипломатии ничего не означают до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем», — подчеркнул президент Украины.

09:02 Не хватает напряжения. В Киеве из-за удара РФ проблемы с электротранспортом, нарушено движение трамваев № 1 и № 3

09:00 Отбой тревоги в Киеве

08:55 В Броварском районе Киевской области в результате атаки РФ погибла женщина, шестимесячный младенец и 12-летняя девочка

Среди пострадавших — 83-летняя женщина. О погибших и пострадавших сообщили в ГСЧС и Киевской ОВА.

08:48 В Киеве закрыто движение по Южному мосту в направлении левого берега, изменено движение автобусов №№ 22, 91

08:46 Мониторы сообщают овылете второго самолета МиГ-31К

08:43 Кинжал вероятно сбит, сообщают мониторинговые паблики

08:42 Баллистическая угроза из-за взлета МиГ-31К, Воздушные силы сообщают о Кинжале на Киев

Фото: ПС ВСУ

08:32 Аварийные отключения введены не только в Киеве, но и в большинстве регионов Украины — Укрэнерго

В компании призвали украинцев экономить электроэнергию и уточнили, что эти аварийные отключения света будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

08:27 В Украине начали объявлять отбои тревог, однако в Киеве тревога еще продолжается.

Мониторинговые паблики сообщают о доразведке в Киеве и области

08:15 В Киеве двое погибших, пятеро пострадавших, среди них двухлетний ребенок — Кличко

Всех пострадавших медики госпитализировали, уточнил мэр.

08:03 В Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях введены экстренные отключения

По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения, сообщили в компании ДТЭК.

Ранее о введении графиков аварийных отключений сообщалось также в Полтавской и Сумской областях.

07:55 В Соломенском районе обломки упали на гаражи, пожарные и спасатели направляются на место — Кличко.

Около часа назад мэр сообщал о еще одном попадании по гаражному кооперативу на Соломенке.

07:53 Среди пострадавших в Киеве есть ребенок — КГВА

В частности в Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. Предварительно, по этому адресу двое пострадавших, среди них ребенок, сообщил Тимур Ткаченко, глава КГВА.

07:50 В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение третьего и второго этажей.

Сейчас медики госпитализировали там одного пострадавшего, сообщил Виталий Кличко.

07:44 В Дарницком районе Киева обломки БпЛА упали на здание общежития, сообщил Виталий Кличко.

Также повреждено помещение одного из медучреждений Днепровского района. В нем вылетела часть окон. Информация о пострадавших не поступала, добавил мэр Киева.

07:41 Российские БпЛА в районе Борисполя, Броваров, Вишневого, Обухова, они приближаются к Киеву — Воздушные силы

07:38 В КГВА напомнили киевлянам о возможности получить возмещение и помощь из-за поврежденного от ударов имущества

07:30 Спасатели показали последствия ударов по Киеву: двое погибших, повреждены четыре многоэтажки

Днепровский район: попадание в жилой дом, обнаружены тела двух погибших. Пожар возник на уровне шестого этажа жилой 16-этажки. 10 человек спасены и выведены на свежий воздух. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район: в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 17-этажном жилом доме на уровне 11 по 16 этажи. Также, по другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Пожар локализован.

Деснянский район: поврежден фасад 10-этажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек.

Печерский район: предварительно, произошло попадание БпЛА в 21-й этаж жилого 25-этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

07:25 Медики госпитализировали двух пострадавших женщин в Киеве — Кличко

Несколькими минутами ранее мэр столицы сообщил, что в Дарницком районе, в результате попадания обломков в нежилое здание пострадала женщина.

07:23 Мониторинговые паблики продолжают фиксировать шахеды в Киевской области, в частности в таких районах:

Вышгород — Виноградарь

Бородянка

Бровары

Вишневое

Борисполь

Обухов — Украинка

07:16 В Киеве снова были слышны взрывы

07:16 Целями ночных ударов России по Киеву и Украине были объекты энергетической инфраструктуры, атаки продолжаются — Минэнерго

07:13 Ночь массированных ударов по Украине — очевидный ответПутина на все призывы к завершению войны — ЦПИ

«Не хочет он мира, потому что считает, что Запад ему ничего не сделает», — отметил Андрей Коваленко, председатель Центра противодействия дезинформации

07:12 Ракеты через Черниговскую область в направлении Киева — ПС

07:10 Ракеты на Канев, по данным мониторов

07:07 Взлет МиГ-31К, Воздушные силы сообщают о скоростных целях в направлении Киева

07:00 Мониторинговые паблики сообщают о пусках крылатых Искандеров

06:55. Вызов медиков еще по одному адресу в Днепровский район — Кличко.

Также зафиксировано попадание обломков на территорию гаражного кооператива в Соломенском районе.

06:54. Кличко о предварительных последствиях российского удара по столице:

Днепровский район :

Обломки беспилотника попали на уровне 6-го этажа 16-этажного жилого дома, что вызвало пожар. Погиб один человек. Еще десять удалось спасти;

В другом месте обломки упали во дворе жилого дома без дальнейшего возгорания;

Взрывной волной повреждены окна в жилом доме.

Печерский район :

Обломки ракеты упали с последующим возгоранием. Пожар уже ликвидирован.

Дарницкий район :

Обломки беспилотника попали на территорию предприятия, в результате чего загорелись двухэтажное здание и ангар.

Также зафиксировано попадание в 17-этажный жилой дом, где возник пожар на уровне 14−15 этажей.

06:45. Количество погибших в Киеве возросло до двух — Ткаченко.

06:29. Вызовы медиков в Деснянский, Дарницкий и Печерский районы — Кличко.

Также в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на недостроенное здание.

06:21. В Деснянском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар в 10-этажном жилом доме — Кличко.

«Также, предварительно, попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе. Экстренные службы направляются на места», — добавил он.

06:09. В Деснянском районе шахед упал на открытой территории, предварительно без пострадавших — Ткаченко.

06:07. Пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали, сообщил Кличко.

«Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего. Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где, предварительно, возгорание в нежилом здании», — отметил он.

06:06. В Дарницком районе Киева в результате атаки вспыхнули пожары на двух локациях — Ткаченко.

«Фиксируем последствия атаки также в Дарницком районе по двум адресам — пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании», — отметил он.

05:53. Один человек погиб в результате атаки РФ на столицу — Ткаченко.

«Есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе», — написал он.

05:51. В Днепровском районе Киева в результате российской атаки вспыхнул пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки, сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

Сейчас устанавливается информация о пострадавших.

02:47. Виталий Кличко о последствиях российского удара по столице:

в Голосеевском районе после взрыва возник пожар, на месте работают все службы;

в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома, из-за чего загорелись несколько автомобилей. Пострадавших нет:

в Днепровском районе обломки упали во дворе жилого дома — пожаров и пострадавших нет. В этом же районе взрывной волной выбило окна в одном из домов, без возгорания и пострадавших. Часть обломков упала на открытой территории;

в Дарницком районе по адресу, куда вызвали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружено.

02:29. В Днепровском районе Киева обломки упали во дворе одного из жилых домов. Пожара и пострадавших нет, сообщил Виталий Кличко.

«Также в Днепровском районе, по другому адресу, взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Там тоже без возгорания и пострадавших», — добавил он.

Как отметил мэр Киева, в Дарницком районе по адресу, куда вызвали медиков, не обнаружили повреждений и пострадавших.

Обновлено в 01:54. По словам Кличко, в Печерском районе столицы в результате атаки вспыхнул пожар.

«В Печерском районе, по предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома. Пылают машины. Экстренные службы направляются на место», — написал он.

До этого городской голова сообщал о вызове медиков в Дарницкий район города.

О взрывах в столице и работе ПВО сообщил городской голова Виталий Кличко.

Впоследствии он также сообщил, что в городе зафиксирован пожар.

«Пожар после взрыва в Голосеевском районе. Все службы направляются на место», — отметил он.