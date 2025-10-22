Комбинированный удар по Киеву. В многоэтажке погибли супруги, повреждены жилые дома, город частично без горячей воды, действуют отключения
Одна из поврежденных многоэтажек в Киеве после атаки 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Всю ночь на 22 октября и утром в среду армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В столице прогремела серия взрывов. Сообщается о падении обломков и пожарах в нескольких районах города. Два человека погибли, в городе повреждены жилые многоэтажки, введены аварийные отключения.
15:10 По состоянию на 14:30 количество раненых в Киеве из-за российской атаки выросло до 29, пятеро из них — дети
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
14:55 Действуют ли графики в Киеве: столицы пока нет среди регионов, где вместо аварийных отключений уже введены почасовые
Компания Укрэнерго сообщила, что в части областей продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения. Однако в части регионов вместо них уже вводят графики почасовых отключений электроэнергии. На них в частности уже перешли Черкасская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Житомирская области, свидетельствуют данные местных облэнерго. Киева в этом списке пока нет.
Это следует из информации Укрэнерго, согласно которой в части областей (включая Киев — прим. ред.) продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.
Зато на почасовые графики отключений уже перешли Черкасская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Житомирская области, свидетельствуют данные местных облэнерго.
14:44 В Киеве восстановлено движение троллейбусов и трамваев по ряду маршрутов
Ранее сообщалось, что из-за колебания напряжения в энергосистеме Киева произошли перебои в работе электротранспорта — некоторых троллейбусов и трамваев.
13:55 Агентство Reuters опубликовало новую подборку фото с последствиями ударов по Киеву 22 октября
13:22 Из-за ударов по Киеву часть домов в столице без горячей воды — КГГА
Речь идет о горячем водоснабжении для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах Киева.
В КГГА объяснили, что в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования.
12:43 Из 28 ракет 15 были баллистическими. Россия атаковала Украину 433 целями, 349 были сбиты или подавлены
Основным направлением удара была Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.
Зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях, а также падение сбитых целей (обломки) на 19 локациях.
12:02 Журналист NV побывал на месте российских ударов по Дарницкому району Киева, где из-за удара шахеда произошел пожар в многоэтажке
11:13 Количество пострадавших в Киеве возросло до 22
10:54 Часть школ и детсадов Киева переходят на дистанционку или в режим работы как Пунктов несокрушимости — КГГА
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян, показав фото поврежденных образовательных учреждений.
10:37 Двое погибших в Киеве — это муж и жена в Днепровском районе столицы, где в результате атаки вспыхнул пожар в квартире 16-этажного дома
Об этом сообщила городская прокуратура, обнародовав новые фото последствий атаки по столице.
Там уточнили, что в результате атаки по Киеву 22 октября повреждения жилых домов зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Дарницком, и Печерском районах.
10:18 Количество пострадавших в Киеве возросло до 21, из них 5 детей. Двое киевлян погибли — КГВА
10:05 Выбитые стекла, пожары в многоэтажках: последствия ночных и утренних ударов по Киеву в фоторепортаже Reuters
09:59 В Киеве уже 19 пострадавших, среди них 5 детей — Кличко
09:45 Количество пострадавших в Киеве возросло до 18, среди них четверо детей — КГВА.
Также 2 человека погибли. Обращения о пострадавших продолжают поступать, поэтому количество может быть не окончательным, отметил Тимур Ткаченко
09:31 В результате ударов по Киеву в столице пострадали 13 человек, среди них четверо детей
Госпитализированы четверо взрослых и трое детей. Остальным медики оказывают помощь амбулаторно, уточнил Виталий Кличко.
09:22 Фотографы Reuters показали работу ПВО в Киеве в ночь на 22 октября и киевлян в укрытиях
09:15 Кроме Киева, в результате ночного удара РФ пострадали 10 областей. Всего в Украине шестеро погибших, среди них двое детей — Зеленский
«Российские слова о дипломатии ничего не означают до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем», — подчеркнул президент Украины.09:02 Не хватает напряжения. В Киеве из-за удара РФ проблемы с электротранспортом, нарушено движение трамваев № 1 и № 3
09:00 Отбой тревоги в Киеве
08:55 В Броварском районе Киевской области в результате атаки РФ погибла женщина, шестимесячный младенец и 12-летняя девочка
Среди пострадавших — 83-летняя женщина. О погибших и пострадавших сообщили в ГСЧС и Киевской ОВА.
08:48 В Киеве закрыто движение по Южному мосту в направлении левого берега, изменено движение автобусов №№ 22, 91
08:46 Мониторы сообщают овылете второго самолета МиГ-31К
08:43 Кинжал вероятно сбит, сообщают мониторинговые паблики
08:42 Баллистическая угроза из-за взлета МиГ-31К, Воздушные силы сообщают о Кинжале на Киев
08:32 Аварийные отключения введены не только в Киеве, но и в большинстве регионов Украины — Укрэнерго
В компании призвали украинцев экономить электроэнергию и уточнили, что эти аварийные отключения света будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
08:27 В Украине начали объявлять отбои тревог, однако в Киеве тревога еще продолжается.
Мониторинговые паблики сообщают о доразведке в Киеве и области
08:15 В Киеве двое погибших, пятеро пострадавших, среди них двухлетний ребенок — Кличко
Всех пострадавших медики госпитализировали, уточнил мэр.
08:03 В Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях введены экстренные отключения
По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения, сообщили в компании ДТЭК.
Ранее о введении графиков аварийных отключений сообщалось также в Полтавской и Сумской областях.
07:55 В Соломенском районе обломки упали на гаражи, пожарные и спасатели направляются на место — Кличко.
Около часа назад мэр сообщал о еще одном попадании по гаражному кооперативу на Соломенке.
07:53 Среди пострадавших в Киеве есть ребенок — КГВА
В частности в Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. Предварительно, по этому адресу двое пострадавших, среди них ребенок, сообщил Тимур Ткаченко, глава КГВА.
07:50 В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение третьего и второго этажей.
Сейчас медики госпитализировали там одного пострадавшего, сообщил Виталий Кличко.
07:44 В Дарницком районе Киева обломки БпЛА упали на здание общежития, сообщил Виталий Кличко.
Также повреждено помещение одного из медучреждений Днепровского района. В нем вылетела часть окон. Информация о пострадавших не поступала, добавил мэр Киева.
07:41 Российские БпЛА в районе Борисполя, Броваров, Вишневого, Обухова, они приближаются к Киеву — Воздушные силы
07:38 В КГВА напомнили киевлянам о возможности получить возмещение и помощь из-за поврежденного от ударов имущества
07:30 Спасатели показали последствия ударов по Киеву: двое погибших, повреждены четыре многоэтажки
Днепровский район: попадание в жилой дом, обнаружены тела двух погибших. Пожар возник на уровне шестого этажа жилой 16-этажки. 10 человек спасены и выведены на свежий воздух. Пожар ликвидирован.
Дарницкий район: в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 17-этажном жилом доме на уровне 11 по 16 этажи. Также, по другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Пожар локализован.
Деснянский район: поврежден фасад 10-этажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек.
Печерский район: предварительно, произошло попадание БпЛА в 21-й этаж жилого 25-этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
07:25 Медики госпитализировали двух пострадавших женщин в Киеве — Кличко
Несколькими минутами ранее мэр столицы сообщил, что в Дарницком районе, в результате попадания обломков в нежилое здание пострадала женщина.
07:23 Мониторинговые паблики продолжают фиксировать шахеды в Киевской области, в частности в таких районах:
- Вышгород — Виноградарь
- Бородянка
- Бровары
- Вишневое
- Борисполь
- Обухов — Украинка
07:16 В Киеве снова были слышны взрывы
07:16 Целями ночных ударов России по Киеву и Украине были объекты энергетической инфраструктуры, атаки продолжаются — Минэнерго
07:13 Ночь массированных ударов по Украине — очевидный ответПутина на все призывы к завершению войны — ЦПИ
«Не хочет он мира, потому что считает, что Запад ему ничего не сделает», — отметил Андрей Коваленко, председатель Центра противодействия дезинформации
07:12 Ракеты через Черниговскую область в направлении Киева — ПС
07:10 Ракеты на Канев, по данным мониторов
07:07 Взлет МиГ-31К, Воздушные силы сообщают о скоростных целях в направлении Киева
07:00 Мониторинговые паблики сообщают о пусках крылатых Искандеров
06:55. Вызов медиков еще по одному адресу в Днепровский район — Кличко.
Также зафиксировано попадание обломков на территорию гаражного кооператива в Соломенском районе.
06:54. Кличко о предварительных последствиях российского удара по столице:
Днепровский район:
- Обломки беспилотника попали на уровне 6-го этажа 16-этажного жилого дома, что вызвало пожар. Погиб один человек. Еще десять удалось спасти;
- В другом месте обломки упали во дворе жилого дома без дальнейшего возгорания;
- Взрывной волной повреждены окна в жилом доме.
Печерский район:
- Обломки ракеты упали с последующим возгоранием. Пожар уже ликвидирован.
Дарницкий район:
- Обломки беспилотника попали на территорию предприятия, в результате чего загорелись двухэтажное здание и ангар.
- Также зафиксировано попадание в 17-этажный жилой дом, где возник пожар на уровне 14−15 этажей.
06:45. Количество погибших в Киеве возросло до двух — Ткаченко.
06:29. Вызовы медиков в Деснянский, Дарницкий и Печерский районы — Кличко.
Также в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на недостроенное здание.
06:21. В Деснянском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар в 10-этажном жилом доме — Кличко.
«Также, предварительно, попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе. Экстренные службы направляются на места», — добавил он.
06:09. В Деснянском районе шахед упал на открытой территории, предварительно без пострадавших — Ткаченко.
06:07. Пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали, сообщил Кличко.
«Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего. Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где, предварительно, возгорание в нежилом здании», — отметил он.
06:06. В Дарницком районе Киева в результате атаки вспыхнули пожары на двух локациях — Ткаченко.
«Фиксируем последствия атаки также в Дарницком районе по двум адресам — пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании», — отметил он.
05:53. Один человек погиб в результате атаки РФ на столицу — Ткаченко.
«Есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе», — написал он.
05:51. В Днепровском районе Киева в результате российской атаки вспыхнул пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки, сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко.
Сейчас устанавливается информация о пострадавших.
02:47. Виталий Кличко о последствиях российского удара по столице:
- в Голосеевском районе после взрыва возник пожар, на месте работают все службы;
- в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома, из-за чего загорелись несколько автомобилей. Пострадавших нет:
- в Днепровском районе обломки упали во дворе жилого дома — пожаров и пострадавших нет. В этом же районе взрывной волной выбило окна в одном из домов, без возгорания и пострадавших. Часть обломков упала на открытой территории;
- в Дарницком районе по адресу, куда вызвали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружено.
02:29. В Днепровском районе Киева обломки упали во дворе одного из жилых домов. Пожара и пострадавших нет, сообщил Виталий Кличко.
«Также в Днепровском районе, по другому адресу, взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Там тоже без возгорания и пострадавших», — добавил он.
Как отметил мэр Киева, в Дарницком районе по адресу, куда вызвали медиков, не обнаружили повреждений и пострадавших.
Обновлено в 01:54. По словам Кличко, в Печерском районе столицы в результате атаки вспыхнул пожар.
«В Печерском районе, по предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома. Пылают машины. Экстренные службы направляются на место», — написал он.
До этого городской голова сообщал о вызове медиков в Дарницкий район города.
О взрывах в столице и работе ПВО сообщил городской голова Виталий Кличко.
Впоследствии он также сообщил, что в городе зафиксирован пожар.
«Пожар после взрыва в Голосеевском районе. Все службы направляются на место», — отметил он.