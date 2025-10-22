В Киеве в результате российского массированного удара есть попадания в многоэтажки в двух районах

В Киеве фиксируют попадание обломков ракет и дронов 22 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киева)

В Киеве в результате российского комбинированного удара ночью и утром в среду, 22 октября, фиксируются попадания в четырех районах, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Днепровском районе обломки дрона попали в 16-этажный дом, начался пожар. Погиб 1 человек и 10 человек спасены.

В Печерском районе есть падение обломков ракеты, пожар ликвидирован.

В Дарницком — обломки БпЛА попали по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара. Также там фиксируют попадание в 17-этажный жилой дом, начался пожар.

В Соломенском — есть попадание на территорию гаражного кооператива.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о двух погибших в столице в результате обстрела. По его словам, в Печерском и Деснянском районах продолжаются пожары, информация о пострадавших устанавливается.

С ночи 22 октября армия РФ атакует Киев баллистическими ракетами и шахедами, прозвучали мощные взрывы.