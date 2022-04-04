«Неописуемая жестокость». Оккупанты пытали и расстреливали не только Бучу: что рассказывают жители освобожденных поселков в других областях 4 апреля, 14:40 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Тело жертвы российских оккупантов в селе Мила, Киевская область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Главным символом и доказательством зверств, совершенных российской армией, стала Буча — до сих пор уютный и тихий пригород Киева. С обложками о Бучанской резне (Bucha massacre) сегодня вышли многие мировых медиа. Несмотря на попытки РФ отвергнуть причастность своей армии к трагедии, западные СМИ рассказали о сожженных женских телах и убитых людях на улицах Бучи, о братских могилах с телами погибших и замученных гражданских жителей, расстрелянных со связанными за спиной руками. Ритуальная служба в Буче насчитала уже около 340 жертв российских военных преступлений — и это еще не окончательное число.



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Количество людей, убитых российскими войсками в Буче, уже превысило число жертв Вуковарской резни в Югославии в 1991 году, сравнил министр обороны Украины Алексей Резников. Тогда жертвами массового убийства хорватских пленных и мирных жителей в Вуковаре, совершенном сербскими добровольцами и отрядами Югославии в 1991 году, стали от 255 до 264 человек.

Однако преступления российских военных фиксируют не только в Буче, но и в десятках других городов Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей, где побывали и откуда ушли оккупанты. Эти случаи документируют как украинские, так и зарубежные специалисты, в частности, новый отчет 3 апреля обнародовали правозащитники Human Rights Watch.

«Случаи, которые мы задокументировали, представляют собой образцы неописуемой, умышленной жестокости и насилия в отношении гражданского населения Украины, — прокомментировал такие истории Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии. — Изнасилования, убийства и другие насильственные действия в отношении людей, удерживаемых российскими военными, следует расследовать как военные преступления».



НВ собрал лишь отдельные примеры зверств российских оккупантов, о которых стало известно после того, как войска РФ изгнали из ряда регионов Украины. К сожалению, среди них еще нет Мариуполя и Херсона, Бердянска, Энергодара и других украинских городов, масштаб военных преступлений в которых нам еще предстоит узнать.



Черниговская область

Удержание в заложниках до 300 человек в подвале школы

В селе Ягодное (Ивановская громада, Черниговская область) еще в начале марта российские оккупанты согнали более 300 взрослых и детей (включая трех младенцев) в подвал местной школы. Там их держали без света, выпускали лишь время от времени и максимум на несколько часов в день, сообщило местное издание Час Чернігівський. «В тесноте, антисанитарии и во тьме люди сидели и днем, и ночью. Даже за лекарством не разрешали сходить», — рассказали журналисты издания, обнародовав соответствующее видео. Местные жители рассказывают, что иногда людям разрешали готовить еду у входа в подвал, а порой подпирали двери снаружи, не выпуская вообще никого. Иногда им демонстративно угрожали.

«Бывало такое, что [российские военные] заходили пьяные, перещелкивали затвором и говорили: «Тут можно пострелять?» — рассказала одна из женщин-пленниц.

Этот факт подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. «Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно вспоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети. Я преклоняюсь перед их мужеством и выдержкой. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной», — написал Чаус.

Казни и пытки гражданских

В поселке Старый Быков еще 27 февраля российские оккупанты задержали и позже казнили не менее шести местных мужчин. Рассказ об этом случае правозащитники Human Rights Watch задокументировали со слов нескольких местных жительниц. Одна из них рассказала, что оккупанты искали мужчин по домам. «Большинство людей из-за обстрелов прятались в своих подвалах, а солдаты ходили от двери к двери», — рассказала собеседница по имени Татьяна.

По ее словам, россияне забрали шестерых мужчин из трех разных семей. В одной из них оккупанты расстреляли сразу обоих сыновей. Матерям каждый раз говорили, что забирают мужчин якобы «на допрос». Еще одна женщина по имени Виктория подтвердила HRW, что именно так казнили ее 29-летнего сына Богдана. «Забрали моего сына Богдана [29 лет] и двоюродного брата Сашу [39 лет]. Мы были в подвале [из-за обстрелов], поэтому не видели этого. Они вышли покурить. Тогда подбежал наш сосед и сказал, что видел, как они забрали Богдана, Сашу и еще нескольких ребят», — рассказала мать. Она выбежала на улицу, чтобы расспросить российских солдат на блокпосту о случившемся. «Они сказали нам не беспокоиться, что их [задержанных] немного припугнут, а потом отпустят, — сказала женщина. — Мы отошли примерно на 50 метров… и услышали выстрелы. Это было около 18:20».

Виктория рассказала, что на следующий день они с сестрой обнаружили тела шестерых расстрелянных возле одной из построек — включая ее сына и родственника. «Они там лежали. Выстрелы в головы. Их руки были связаны за спиной. Я осмотрела тело сына, его карманы были пустыми — ни телефона, ни ключей, ни документов», — рассказала женщина. Она попросила у российских военных на блокпосту разрешения унести тела, но те отказали. Похоронить погибших удалось только несколько дней спустя — кроме Богдана и Александра, это были еще два 40-летних мужчины, и два родных брата 31 и 33 лет.

Еще одну историю из Быкова местные рассказали журналистам ТСН. Как выяснилось, пятерых мужчин российские военные держали здесь в плену 33 дня, истязая голодом и холодом. Их захватили в заложники, угрожали расстрелять и закрыли при минусовой температуре в железном контейнере одного из фермерских хозяйств на краю Быкова. В туалет пленных не выпускали, иногда не кормили по двое суток, иногда давали объедки российских сухпайков.

После ухода российских войск одного из мужчин пришлось госпитализировать, поскольку из-за обморожения у него началась гангрена. Не все из пяти заложников были жителями Быкова: оккупанты собирали с окрестностей мужчин, которые показались им подозрительными — или же вообще без всякой причины. Двое мужчин попали в плен, когда ехали за лекарством в аптеку и встретили колонну российской техники с ранеными и мертвыми оккупантами. Еще один человек работал охранником на ферме. «Нас как котят вытянули из машины, связали руки, скрутили — и давай стрелять. В машину забросили и привезли нас сюда», — рассказал один из бывших пленников историю своего задержания.

В поселке Замглай старосту Замглайского старостинского округа Александра Красковского оккупанты захватили и жестоко пытали, о чем сам он рассказал журналистам Суспільного.

Российские военные взяли мужчину в плен 23 марта при попытке местных не пустить их в деревню. Он был пленником оккупантов полтора дня. Красковского держали в школьном подвале на земляном полу и пытали, чтобы получить информацию о подразделениях ВСУ в тылу.

Фото: Александр Красковский / Общественное

23 марта оккупационные войска подошли к селу с тяжелой техникой и начали разбирать баррикады, построенные ранее местными. «Большинство жителей собрались и пошли им навстречу. Я шел впереди, за мной мужчины, за ними женщины. Все остановились перед главной баррикадой, а я пошел на переговоры. Я пытался им объяснить, что их здесь никто не хочет видеть, что у нас много стариков, дом-интернат. Тогда меня и забрали», — рассказал мужчина.

Российские военные завели мужчину за машину, силой уложили на землю, надели мешок на голову, завязали глаза скотчем, руки стянули стяжкой из пластика. Его повезли в село Вишневое, где россияне развернули комендатуру. Красковский узнал местность и понял, что завели в подвальное здание школы, где и удерживали.

Затем начались «допросы», которые проводили мужчины в балаклавах. Замглайского старосту избивали ногами по почкам, печени и лицу, угрожали отрубить пальцы и убить: «Хотели узнать, какие подразделения ВСУ стоят у нас в тылу. Одна группа [российских палачей] выходит, потом вторая заходит. Ощущение, будто они друг друга контролируют. Я думаю, одни были ФСБ, а другие из ГРУ», — рассказал мужчина.

Фото: Александр Красковский / Общественное

Александр в прошлом военный, служил в пограничном отряде и участвовал в боевых действиях в Афганистане. Уверен, что его допрашивали профессионалы — поскольку били так, чтобы не умер, но страдал. «Я все не понимал, зачем они избивают мне ноги. Я сижу, а он ноги сапогами мне бьет. Я понял это через полчаса, когда ноги так набухли, что я не мог ни встать, ни идти. Я был недвижим», — рассказал он Суспільному.

Во время допросов его избивали и по голове — так, что из уха пошла кровь — заставляя написать списки проукраинских активистов. По словам старосты, он также слышал еще по крайней мере одного пленника в соседней комнате, хотя не мог с ним пообщаться. А в комнате для допросов на трубах под потолком заметил веревку, предположив, что кого-то из пленников могли здесь подвешивать за руки или ноги. «Я, честно говоря, смотрел на свои кроссовки и думал: еще несколько таких допросов — и лучше повеситься на шнурках, чтобы информацию какую-то не выдать. Когда уже забирали из плена, меня практически несли на руках. Сам идти не мог». В плену Александр Красковский провел полтора дня, ни разу его не кормили.

Киевская область

В поселке Забучье (Киево-Святошинский район) 60-летний местный житель рассказал Human Rights Watch, что 4 марта российский военнослужащий угрожал расстрелять его вместе с сыном, поскольку нашел в доме охотничье оружие, а во дворе — бензин. Мужчины чудом спаслись, поскольку их расстрел по какой-то причине предотвратил другой российский военный.

В Ворзеле (Бучанский район) 6 марта российские военные бросили дымовую шашку в подвал, где скрывались люди. Затем они открыли огонь по женщине и 14-летнему ребенку, выбежавшим из задымленного подвала. Ребенок умер сразу, женщина — через несколько дней в другом подвале от полученных ранений. Эту историю рассказал Human Rights Watch мужчина, находившийся в одном из убежищ с раненой женщиной и видевший ее смерть.

Фото из Мотыжина (Бучанский район), где было обнаружено массовое захоронение людей, облетели мир вместе с кадрами из Бучи. Именно в Мотыжине после освобождения Киевской области нашли убитыми старосту Ольгу Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили еще 23 марта. Также от рук оккупантов погиб сын супругов, футболист Александр Сухенко.

Окровавленное и обнаженное тело еще одного мужчины в Мотыжине обнаружили под канализационным люком.

Фото: Антон Геращенко / Telegram

4 апреля в Мотыжине собрались десятки корреспондентов, в том числе международных — фото ниже сделал фотограф УП Дмитрий Ларин.

Сумская область

В освобожденном Тростянце, который после месяца в оккупации остался без отопления, света и воды, так же выявляют все новые и новые свидетельства российских преступлений. «Каждый день в городе находят тела погибших или замученных. И до сих пор неизвестно количество горожан, которых похитили или принудительно вывезли в Россию», — рассказал мэр города Юрий Бова журналистам 1+1. «Жители говорят, что российские военные расстреливали людей на улицах, отбирали жилье и еду. После освобождения города в одном из гаражей нашли тело замученного мужчины. Говорят, что такой случай был не один, правоохранители продолжают находить тела других», — рассказал несколько дней назад посетивший город Мустафа Найем.

Суспільне также сообщило, что еще несколько гражданских мужчин россияне держали в подвале железнодорожного вокзала в Тростянце и пытали. Им удалось сбежать из плена только в конце марта, когда в городе шли активные боевые действия.

Харьковская область

В селе Малая Рогань, которую на тот момент контролировали оккупанты, российский солдат неоднократно изнасиловал 31-летнюю Ольгу (имя изменено). Она пряталась в местной школе вместе с семьей (5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом) и еще 40 другими жителями села. 13 марта около полуночи вооруженный автоматом и пистолетом военный РФ ворвался в школьный подвал. Он приказал всем выстроиться в шеренгу, Ольга поднялась вместе с дочкой, спавшей у нее на руках. Оккупант потребовал отдать ребенка кому-то другому, но женщина отказалась. Тогда россиянин заставил ее брата пойти с ним на поиски еды для оккупантов, поставив остальных людей на колени под угрозой расстрела. Они вернулись через час-два.



В этот раз оккупант все заставил женщину подняться с ним в школьный класс на втором этаже. Там он несколько раз изнасиловал Ольгу. «Все время он держал пистолет у моего виска или направляя его мне в лицо. Дважды он выстрелил в потолок, сказав, что это лучше меня «мотивирует», — рассказала украинка. Оккупант назвал ей свое имя, сообщил, что ему 20 лет и утверждал, что Ольга якобы «напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу». При этом россиянин не только насиловал женщину, но и приставил к горлу нож, разрезав кожу на шее. Он также изрезал ей щеку ножом и отрезал прядь волос. Оккупант отпустил пленницу лишь около семи утра, заставив найти ему сигареты. Получив их, он ушел. В тот же день женщина вместе с семьей смогла пешком добраться до Харькова, где медики-волонтеры оказали ей первую медицинскую помощь. Затем они прятались в харьковском бомбоубежище. Пострадавшая лично рассказала Human Rights Watch эту историю, предоставив фото с ранами на лице. «Мне повезло, что я жива», — говорит она.



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