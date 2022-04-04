В одном из сел Черниговской области оккупанты держали в подвале школы более 150 местных жителей 4 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты держали в подвале школы более 150 жителей села Ягодное (Фото:Viacheslav Chaus)

В селе Ягодное Черниговской области российские оккупанты держали в подвале школы более 150 местных жителей.



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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети. Я склоняюсь к их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной», — написал он у себя в Facebook.

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