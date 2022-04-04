«Это еще не все»: в Буче ритуальная служба насчитала около 340 жертв российских военных преступлений 4 апреля, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Тела убитых мирных жителей в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Буче Киевской области насчитали уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, у многих из которых были связаны руки.

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Об этом рассказали в местной ритуальной службе.

При этом отмечается, что это еще не все, кого военные ВС РФ убили во время своего пребывания в городе.

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«Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов есть еще на завтра. Многие люди похоронены в огородах во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех», — рассказал один из сотрудников ритуальной службы.

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