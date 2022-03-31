Здесь была Кантемировская дивизия. Фоторепортаж из освобожденного Тростянца, откуда оккупанты обстреливали Сумы и Ахтырку
Жители освобожденного Тростянца на разрушенных улицах города (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)
Несколько дней назад, 26 марта, украинские военные освободили Тростянец — городок в Сумской области, население которого до войны составляло около 20 тыс. жителей.
Под контролем оккупантов Тростянец прожил месяц — российские войска захватили его в первые дни войны. «Через Тростянец шла хваленая Кантемировская [танковая] дивизия, и здесь, в Тростянце, был центр деятельности одного из генералов [армии РФ], – рассказал в интервью НВ мэр города Юрий Бова. – Тростянец – одна из самых слабых точек, куда мог зайти враг, и так оно и случилось. Эта точка была стратегической, потому что из нашего города, соседних поселков можно было обстреливать и Ахтырку, и окрестности Сум».
После освобождения города украинскими защитниками стал очевидным масштаб разрушений и урона, нанесенного россиянами в Тростянце. Как рассказали в своем репортаже 30 марта журналисты ТСН, в городе осталось лишь газоснабжение, воды и света нет.
По словам жителей Тростянца, оккупанты били по жилым домам из танков и обстреливали город каждые несколько часов «по расписанию», а еще российские военные сначала разграбили, а затем сожгли местную кондитерскую фабрику.
Жители городка также рассказали репортерам, как хоронили убитых родных под обстрелами и без гробов в лесу. «Вот мой внук [похоронен] – там разорвался снаряд. С ним сосед был, они вдвоем похоронены», — показал ТСН могилу 27-летнего внука его 82-летний дед.
В городе повреждены многие дома, почти полностью разрушен район железнодорожного вокзала. На улицах и в окрестностях города множество остатков уничтоженной российской техники.
В Тростянце не работает больница, раненых доставляют в Сумы. Для оставшихся в городке оборудовали медицинский пункт помощи, рассказали в Сумской ОВА.
НВ собрал фотографии из освобожденного Тростянца, сделанные фоторепортером агентства Reuters и украинскими военными.
Разрушенный вокзал Тростянца: один из первых объектов, который оккупанты захватили в городе
Фантасмагория истории: уничтоженная российская техника на фоне мемориального танка Т-34, установленного в память об освобождении города от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.
Жители освобожденного Тростянца на изуродованных улицах своего города, где до сих пор остается немало уничтоженной российской техники.
Российская самоходная гаубица МСТА-С 2С19 осталась в Тростянце
Украинские военные осматривают российскую технику в Тростянце и в окрестностях города вскоре после его освобождения
Воины ВСУ возле разрушенного моста между городами Ахтырка и Тростянец
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