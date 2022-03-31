Здесь была Кантемировская дивизия. Фоторепортаж из освобожденного Тростянца, откуда оккупанты обстреливали Сумы и Ахтырку 31 марта, 10:45 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Жители освобожденного Тростянца на разрушенных улицах города (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Несколько дней назад, 26 марта, украинские военные освободили Тростянец — городок в Сумской области, население которого до войны составляло около 20 тыс. жителей.

Под контролем оккупантов Тростянец прожил месяц — российские войска захватили его в первые дни войны. «Через Тростянец шла хваленая Кантемировская [танковая] дивизия, и здесь, в Тростянце, был центр деятельности одного из генералов [армии РФ], – рассказал в интервью НВ мэр города Юрий Бова. – Тростянец – одна из самых слабых точек, куда мог зайти враг, и так оно и случилось. Эта точка была стратегической, потому что из нашего города, соседних поселков можно было обстреливать и Ахтырку, и окрестности Сум».

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После освобождения города украинскими защитниками стал очевидным масштаб разрушений и урона, нанесенного россиянами в Тростянце. Как рассказали в своем репортаже 30 марта журналисты ТСН, в городе осталось лишь газоснабжение, воды и света нет.

По словам жителей Тростянца, оккупанты били по жилым домам из танков и обстреливали город каждые несколько часов «по расписанию», а еще российские военные сначала разграбили, а затем сожгли местную кондитерскую фабрику.

Жители городка также рассказали репортерам, как хоронили убитых родных под обстрелами и без гробов в лесу. «Вот мой внук [похоронен] – там разорвался снаряд. С ним сосед был, они вдвоем похоронены», — показал ТСН могилу 27-летнего внука его 82-летний дед.

В городе повреждены многие дома, почти полностью разрушен район железнодорожного вокзала. На улицах и в окрестностях города множество остатков уничтоженной российской техники.



В Тростянце не работает больница, раненых доставляют в Сумы. Для оставшихся в городке оборудовали медицинский пункт помощи, рассказали в Сумской ОВА.

НВ собрал фотографии из освобожденного Тростянца, сделанные фоторепортером агентства Reuters и украинскими военными.

Разрушенный вокзал Тростянца: один из первых объектов, который оккупанты захватили в городе

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фантасмагория истории: уничтоженная российская техника на фоне мемориального танка Т-34, установленного в память об освобождении города от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Жители освобожденного Тростянца на изуродованных улицах своего города, где до сих пор остается немало уничтоженной российской техники.

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Российская самоходная гаубица МСТА-С 2С19 осталась в Тростянце



Фото: REUTERS/Oleg Pereverzev

Украинские военные осматривают российскую технику в Тростянце и в окрестностях города вскоре после его освобождения

Фото: Ирина Рыбакова/Пресс службы российских Ground Forces/Handout via REUTERS

Фото: Ирина Рыбакова/Пресс службы российских Ground Forces/Handout via REUTERS

Фото: Ирина Рыбакова/Пресс службы российских Ground Forces/Handout via REUTERS

Фото: Ирина Рыбакова/Пресс службы российских Ground Forces/Handout via REUTERS

Фото: Ирина Рыбакова/Пресс службы российских Ground Forces/Handout via REUTERS

Фото: Ирина Рыбакова/Пресс службы российских Ground Forces/Handout via REUTERS

Воины ВСУ возле разрушенного моста между городами Ахтырка и Тростянец

Фото: Ирина Рыбакова/Пресс службы российских Ground Forces/Handout via REUTERS

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