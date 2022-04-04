«Истории из Ирпеня были особенно тяжелыми». Как работает и кому помогает Красный Крест в Киеве — фоторепортаж 4 апреля, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники и волонтеры Красного Креста в Киеве (Фото:НВ)

Опека над людьми в бомбоубежищах, помощь старикам и своя мини-аптека — фотографы НВ Наталья Кравчук и Саша Медведев показывают, как работает Красный Крест в Киеве.

Офис как второй дом



«В пять часов утра, 24 февраля прозвучал звонок. Я, как и все люди, не люблю ранние звонки. Сын звонил, говорит: мама, в стране — война. Что я тогда чувствовала? Растерянность и панику», — Юлия Прокопец, замглавы Красного Креста в Киеве стоит в одной из комнат столичного офиса посреди огромного количества коробок и вспоминает, каким был первый день полномасштабного вторжения России в Украину для нее и ее семьи.

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Поначалу, говорит она, думала о возможности выехать из страны. Но решила все же остаться в Киеве. На второй день войны, 25 февраля, Юлия вместе со своей коллегой заехали в офис, взяв с собой немного вещей и продуктов. С тех пор остаются там: в офисе они и готовят, и едят, и спят, и работают. Считают его своим вторым домом.

В коробках, которые перебирает Юлия Прокопец, в основном, медикаменты для детей и взрослых. Их Красный Крест собирает через волонтеров, которые отправляют заказы в чаты в мессенджерах. Идея создать собственный аптечный пункт у сотрудников Красного Креста возникла после того, как им стало известно о том, что некоторые киевляне испытывают трудности с доступом к аптекам. В основном, это пожилые люди или те, у кого есть серьезные заболевания.

«К нам поступают заказы через волонтеров в чаты Вайбер, мы формируем посылки — то, что нужно людям. Это и инсулин, и препараты для онкобольных, и другое», — рассказывает Прокопец.

Люди обращаются в Красный Крест и за лекарствами от хронических заболеваний, и за витаминами, антибиотиками, обезболивающими, жаропонижающими средствами. Если нужно специализированное средство, обязательно предоставлять рецепт. В день поступает порядка 15−20 заказов по всему Киеву. По разным районам медикаменты адресно развозят волонтеры. В отличие от продуктовых наборов, которые раздают централизованно в специальных точках выдачи.

Юлия Прокопец приглашает в подвал — показывает склад, на котором хранится провизия: фрукты, овощи, вермишель, йогурты и другие продукты. Их развозят по больницам — например, в ОХМАТДЕТ, Феофанию, Железнодорожная клиническая больница и другие. В роддома завозят памперсы и детское питание.

«Наши волонтеры работали круглосуточно»

«Уже на третий день войны в наш дворик к офису приехало семеро ребят: молодых, красивых, на своем транспорте. И говорят: мы хотим работать, мы никуда не уезжаем и будем здесь», — Юлия Прокопец вспоминает о том, как к работе Красного Креста присоединилась команда волонтеров.

Первые дни они занимались, в основном, эвакуацией из Бучи, Ирпеня и других горячих точек рядом с Киевом, также — продуктами и медикаментами, но по отдельным запросам. Истории из Ирпеня были особенно тяжелыми, отмечает Прокопец. Волонтеры Красного Креста подвозили медикаменты, одежду прямо под разрушенный оккупантами мост, а также помогали местным жителям переходить через него.

Юлия Прокопец, замглавы Красного Креста в Киеве / Фото: НВ

«Очень страшно было слышать истории от людей, которые потеряли близких, у которых убили детей, у которых в подвале засыпало жену с ребенком. Я даже не могу описать этого, — вздыхает Юлия Прокопец. — Я даже не могу объяснить, как людям, которые это пережили, такое пережить. Не знаю, какое нужно иметь сердце, какой смысл дальше жить, и как это потом простить».

На вторую неделю войны, когда появилась возможность продумать план работы, Юлия и ее коллеги продумали логистику своих передвижений, чтобы действовать слаженно и скоординированно. Красный Крест взял под свое крыло столичные бомбоубежища — многие люди боялись выходить из них, кому-то было сложно перемещаться из-за проблем со здоровьем, поэтому просили о помощи волонтеров. После этого также стали помогать людям, которые по несколько дней проводили в здании Центрального железнодорожного вокзала в ожидании эвакуационных поездов.

«Наши волонтеры находились на вокзале круглосуточно. Помогали людям садиться в поезда, эвакуировали детские дома и интернаты», — вспоминает Прокопец.

«Когда ты приезжаешь, и тебя просят эвакуировать, например, больного онкологией, ты понимаешь, что мы такого сделать не можем. Человек — не транспортабельный», — рассказывает истории из своего опыта Юлия Прокопец. Не так давно от онкологии умерла и одна из ее коллег, которая боролась с раком до последнего — еще за два дня до своей смерти женщина была на работе.

Один из волонтеров, который помогает Красному Кресту — мужчина с позывным Джонни. По образованию он — инженер-конструктор, по профессии — таможенный брокер, одно из главных увлечений его жизни — это автомобильные гонки. В Красный Крест пришел на третий день войны, потому что хотел быть чем-то полезным стране и людям, а в добробаты его не взяли. Теперь он — водитель, помогает развозить помощь по Киеву. Работает ежедневно, без выходных и — без зарплаты.

«У меня есть американские документы. Я могу уехать в Америку хоть сегодня. Но не уезжаю, потому что я нужен здесь. Все удивляются этому», — коротко рассказывает о себе Джонни.

Те, кому очень нужна помощь

Волонтеры Красного Креста развозят по Киеву помощь для пожилых людей, людей с инвалидностью, и семей с больными детьми, которые не могут выйти в магазин или аптеку самостоятельно. Юлия Прокопец предлагает присоединиться к одной из таких поездок и фотографов НВ. Мужчины в красных жилетах с изображением Красного Креста укладывают пакеты в багажник автомобиля и команда отправляется по адресам. Джонни — за рулем.

Первый пункт — отделение Красного Креста в Подольском районе Киева, где с первого дня войны помогают местным жителям продуктами, медикаментами и другими необходимыми вещами. В этом центре работает 50 волонтеров на постоянной основе, еще 50 задействованы как стихийные волонтеры, рассказывает НВ Алена Гребенчукова, глава Красного Креста Подольского района. На данный момент, помощь от Красного Креста в этом районе получили не менее 7 тыс человек — это те, кто обращается в организацию адресно. Центр также предоставляет помощь больницам, домам престарелых, детским домам.

Красный Крест на столичном Подоле / Фото: НВ

«Помощь, которую мы выдаем людям, получаем как самостоятельно, благодаря нашим волонтерам, работающим круглосуточно, так и централизованно, благодаря Национальному обществу Красного Креста Украины. Продуктовые наборы, которые формируются ежедневно, не одинаковые, потому что помощь всегда разная», — объясняет Алена Гребенчукова.

Следующие пункты на маршруте Юлии Прокопец и Джонни в этот день — дома, где волонтерской помощи уже ожидают пожилые женщины. У каждой из них — своя история и свои надежды на то, каким будет будущее Украины.

«Я трое суток добиралась в Киев из Запорожья, чтобы спасти свою сестру. Она травмировала ногу при выходе из убежища — перелом шейки тазобедренного сустава», — говорит Светлана Алексеевна, светловолосая женщина в голубой футболке. Рассказывая о сестре, начинает плакать.

Ее сестра, Валентина Алексеевна, лежит на кровати рядом. Ей 82, она киевлянка — в прошлом, преподаватель и заведующая кафедрой в Киевском политехническом институте. Сейчас — вдова и одинокая пенсионерка.

Юлия Прокопец обнимает Светлану Алексеевну, сестра которой, Валентина, лежит на кровати рядом / Фото: НВ

«Я шла из убежища, споткнулась и упала. Соседи донесли меня сюда на руках», — коротко рассказывает о своей травме Валентина Алексеевна. По ночам у нее — дикие боли, от которых временно помогают предоставленные волонтерами медикаменты.

Светлана Алексеевна выехала к сестре из Запорожья утром 2 марта, а в Киев прибыла вечером, 4 марта. Ехала на такси, потому что поезда в Киев шли только в Луцк и Ужгород, но только не в Киев — практически никто не хотел ехать тогда в столицу. Валентину Алексеевну после получения травмы забрала скорая помощь, а уже после прибытия в Киев ее сестра вышла на волонтеров Красного Креста и запросила у них помощь.

В следующей квартире Красный Крест ожидает женщина, которая представляется как баба Ганя. Ей 84, она вдова.

«Я помню ту войну. Была маленькая, но помню, как отца забирали. Сталин и Берия. А теперь еще хуже, чем Сталин и Берия», — вспоминает о своем детстве баба Ганя.

Юлия Прокопец и Джонни отправляются к 65-летней Людмиле Васильевне. Она киевлянка, сейчас — на пенсии, по профессии — преподаватель английского языка. Живет вместе с 33-летним сыном Кириллом, который болен диабетом с шести лет.

Людмила Васильевна, чей сын Кирилл болен диабетом, обнимает Юлию Прокопец / Фото: НВ

«Смотрите, вот это тут мы живем», — Людмила Васильевна приглашает журналистов НВ пройти в квартиру, подводит к окну и показывает рукой вдаль. Там, на горизонте, за панельной многоэтажкой чернеют клубы дыма от взрывов.

Красный Крест, говорит Людмила Васильевна, спас ее и ее сына в самые первые дни войны. Из-за военных действий ее семья осталась без работы и без средств к существованию, однако им практически сразу начали помогать волонтеры, небезразличные граждане и разные организации.

«Когда мы оказались в этой ситуации, первые, к кому бросились, это был Красный Крест. Они привезли нам продукты, потому что у нас даже этого не было. Моему сыну нужно полноценное питание, плюс еще и сладкое. Кроме того, есть потребность в катетерах, тест-полосках, канюлях, сенсорах для мониторинга уровня сахара и во многом другом», — эмоционально рассказывает о своей ситуации Людмила Васильевна.

Утверждает: еще два дня, и они с сыном остались бы без того, что ему жизненно необходимо. Она обращает внимание то, что во время войны люди в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, те, кто живет с инвалидностью и имеет хронические заболевания, столкнулись с двойным ударом. Это и трудности с доступом к медикаментам, и повышение цен на лекарства, и отсутствие сбережений, работы и каких-либо источников дохода.

Красный Крест проведывает 92-летнюю Марию Прохоровну, пенсионерку из Киева / Фото: НВ

Красный Крест привозит продукты и к 92-летней Марии Прохоровне. Она родом из Макаровского района, в Киеве живет с 1948 года. Всю жизнь проработала разнорабочей. Овдовела двадцать лет назад, имеет двоих сыновей. Говорит, что ее ежедневно проведывают соседи, соцработники и волонтеры, дважды приносили помощь «из церкви».

«Я пережила войну, голодовку. Мне было три годика, когда умер наш отец, а нас было пятеро. Пережила все тяжелые времена», — говорит о себе Мария Прохоровна.

Женщина не устает благодарить волонтеров и повторяет слово «Спасибо» бесчисленное количество раз. Она вспоминает, что, будучи десятилетней девочкой, видела, как во времена Второй мировой немцы бомбили Киев. Сегодня столкнулась с войной снова. Однако женщина надеется на скорую победу Украины и на то, что ей удастся пережить российского диктатора путина.

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