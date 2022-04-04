«Бешеные палачи»: количество жертв ВС РФ в Буче больше, чем было убито в Вуковарской резне — Резников 4 апреля, 10:55 Цей матеріал також доступний українською Жертвами военных преступлений ВС РФ в Буче стали более 340 человек (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Количество людей, убитых российскими войсками в Буче Киевской области, выше, чем жертв так называемой Вуковарской резни.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«В Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре. Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками — это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или грех. Это — сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы», — подчеркнул он.

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При этом Резников выразил уверенность, что российским захватчикам в итоге все же придется понести ответственность за свои военные преступления.

«Это зло просто не может остаться безнаказанным. Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что заслужил», — заверил глава Минобороны.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек.

Напомним, что жертвами массового убийства хорватских пленных и мирных жителей в Вуковаре совершенного сербскими добровольцами и отрядами Югославии в 1991 году, стали от 255 до 264 человек.

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