«Зверства, совершенные военными РФ». Евросоюз жестко осудил преступления России в Буче и других городах Украины 4 апреля, 12:37 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российских оккупантов в Буче и других городах Киевской области стали сотни мирных жителей (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

Евросоюз осудил преступления России в Буче и других освобожденных городах Киевской области.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

В заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени стран ЕС говорится о том, что зверства в захваченных в начале войны украинских городах были совершены именно российскими военными.

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«Ужасающие кадры большого количества погибших и пострадавших среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Резня в городе Буча и других украинских городах будет вписана в список зверств, совершенных на европейской земле», — говорится там.

Боррель подчеркнул, что российские власти несут ответственность за эти преступления, совершенные в то время, когда украинские города были под контролем оккупантов.

В ЕС отметили, что виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные правительственные чиновники и военачальники будут привлечены к ответственности. Европейский Союз поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны российских вооруженных сил.

«Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти мрачные для всего мира часы. ЕС будет продолжать решительно поддерживать Украину и в срочном порядке продвигать работу по дальнейшим санкциям против России. Президент Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну», — резюмировал Боррель.

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31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. После этого весь цивилизованный мир был увидел зверства российских военных на захваченных территориях Украины.

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек.





Президент Украины Владимир Зеленский после зверств РФ в Буче заявил о создании в Украине специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства всех преступлений российских оккупантов.

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