Комплекс Кинжал. Основные факты о разрекламированных российских аэробаллистических ракетах Х-47М2, которые так и не стали «чудо-оружием»

9 июня, 18:34
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Мэр Киева Виталий Кличко позирует возле боеголовки российской ракеты Х-47М2, сбитой 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мэр Киева Виталий Кличко позирует возле боеголовки российской ракеты Х-47М2, сбитой 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Каждый взлет самолета МиГ-31К, носителя ракет Кинжал, становится поводом для объявления воздушной тревоги по всей Украине. Считалось, что методов перехвата этих ракет нет. Однако комплексы Patriot доказали свою эффективность, сбив семь Х-47М2 и заставив признать несовершенство этого оружия.

Рассказываем, что является правдой, а что — мифом в российских презентациях «гиперзвуковой (не)перехватываемой ракеты».

История и название

«Идеальная и неуязвимая», как назвал ее диктатор Владимир Путин, гиперзвуковая ракета воздушного базирования появилась почти ниоткуда (ниже расскажем, почему "страшный секрет" ее создания — басня). Во время послания к Федеральному собранию 1 марта 2018 года глава Кремля продемонстрировал видео с пуском ракеты с самолета МиГ-31, заявив, что о владении таким оружием мечтают все страны Запада, но только у России оно есть.

Видео дня

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — истерично вопил Путин во время демонстрации, призывая некоего мифического «агрессора» опомниться.

«Чудо-оружие» начали воспевать московские пропагандисты, ракету назвали Кинжал (дескать, момент ее попадания в цель напоминает удар холодным оружием).

Кадр из презентационного видео (Фото: Скриншот минобороны РФ / YouTube)
Кадр из презентационного видео / Фото: Скриншот минобороны РФ / YouTube

На самом деле, такое название несколько упрощенное. Правильнее именовать Кинжалом весь комплекс, включая самолет-носитель, а ракете присвоили индекс Х-47М2.

Носитель

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МиГ-31К — модификация российского истребителя МиГ-31 с возможностью подвеса гиперзвуковой ракеты. Самолеты этой серии известны как истребители-перехватчики, они не выпускаются с 1994 года.

Их особенность — впечатляющая скорость на больших высотах (до 3000 км/ч).

«Фактически модифицированный МиГ-31К выполняет функцию первой „ступени“ ракеты. Он разгоняется и набирает большую высоту, после чего выполняет пуск. Система целеуказания позволяет вводить полетное задание прямо с борта самолета», — объясняли специалисты Defence Express.

На МиГ-31К можно подвесить всего одну аэробаллистическую ракету, да и исправных самолетов у страны-агрессора не так много. Мечты рашистов о том, что Х-47М2 удастся адаптировать под другие носители, к примеру, Ту-22М3 или Су-34, так и остались мечтами.

Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Технические характеристики

Здесь подходим к теме «секретности» разработки. Официально Москва не публиковала ТХ Кинжалов, за исключением скорости (заявлялось 10 Махов). Впрочем, специалисты по демонстрационному видео определили основные параметры.

  • Длина — 7 м
  • Диаметр — 0,9 м
  • Вес боевой части — ок. 500 кг

«Секундочку!» — сказали даже в российском издании Наука и техника. Так это же характеристики баллистической ракеты 9М723 ОТРК Искандер разработки КБ Машиностроение в Коломне!

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«О создании модификации этой ОТР для воздушного старта говорили давно, и, возможно, эти не подкрепленные никакими фактами отрывочные сведения получают подтверждение. Если это действительно так, то можно сделать дальнейшие предположения: максимальная дальность пуска такой ОТР с земли 500 км, тогда при пуске в воздухе на скорости 2000−2400 км/ч на высоте 18 000−20 000 м действительно можно ожидать получение дальности около 2000 км», — написали авторы этого издания.

После чего радостно пришли к выводу, что Кинжал является неперехватываемым и настолько превосходит «любой натовский аналог, что даже сравнивать неудобно».

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Но комплексы типа Patriot были заранее заточены на сбивание баллистических Искандеров, возможность проверить это на практике, включая Х-47М2, возникла весной 2023-го...

Гиперзвук

Именно это слово, согласно замыслу российского минобороны, должно пугать всех мнимых врагов. Пропаганда вкладывала в него мистическое значение, с отсылками к Звездным войнам.

С точки зрения физики, гиперзвуковой является скорость выше 5 Махов. Следовательно, все баллистические ракеты — гиперзвуковые.

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В профильной литературе многие десятилетия под гиперзвуковым оружием подразумевали планирующие аппараты с прямоточными реактивными двигателями; у Х-47М2 — обычный твердотопливный двигатель.

«Кинжал является гиперзвуковым только в фантазиях рашистов. Потому что хотя он и разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель по баллистической траектории и обладает хоть и высокой, но далеко не гиперзвуковой скоростью», — пишут в украинском Defence Express.

Западные эксперты ставят под сомнение заявленную способность Х-47М2 маневрировать, уклоняясь от систем ПВО/ПРО или в поисках цели. Обозреватель американского журнала Popular Mechanics Дэвид Гэмблинг отмечал, что Кинжал летит по квазибаллистической траектории, совершая незначительные изменения курса: «Это затрудняет перехват, но это не то же самое, что возможность маневрировать». Скорость 10 Махов для такого на скорую руку переделанного Искандера он считает «необоснованным преувеличением».

Демонстрация возможностей и поражение

Военный эксперт Алекс Холлингс, который в 2022 году посвятил большой материал Кинжалам, считал, что агрессивная рекламная кампания этой ракеты служила одной цели — привлечь внимание иностранных покупателей оружия к изделиям российского ВПК.

Инфографика: NV

«Воспользовавшись ложными представлениями широкой общественности относительно таких вещей, как „гиперзвуковое оружие“, Россия стремится достичь настоящих соглашений. Другими словами, надеется получить финансирование, необходимое для разработки и внедрения современных технологий, подавая Кинжал и другое устаревшее или плохо функционирующее оружие как продвинутые передовые разработки», — отметил он.

Война разрушила планы российских коммерсантов в погонах нажиться на гонке вооружений.

Дорогие Кинжалы, которых, по данным мониторинга, было изготовлено всего несколько десятков, изредка применялись в 2022 году:

  • март, атака на военный объект в Делятине Ивано-Франковской области (украинская сторона сначала подтвердила ее, потом опровергла);
  • май, удар по Одесской области;
  • август, удар по Винницкой области.

На ход боевых действий эти единичные атаки повлиять не могли.

По состоянию на май 2023 года ВПК РФ, по информации Минобороны Украины, довел численность Х-47М2 до 80 единиц. И 4 мая Путин отдал приказ применить, как писал австрийский эксперт Том Купер, «свой любимый вид оружия».

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«В итоге МиГ-31К, вооруженный Кинжалом, нанес удар по неизвестной цели в районе Киева. В конце концов, цель не имела большого значения: это была прежде всего миссия с „демонстративным“ характером. Под девизом: „Смотрите, наше супер-турбо вундерваффе, которое, как известно всему НАТО, вы не можете сбить, бьет по вам“. И — бам! Что получилось? Тот Кинжал был сбит», — пересказал события той ночи Купер.

Украинские Воздушные силы подтвердили сбивание «несбиваемого» Кинжала только на третьи сутки. Командующий ВС Николай Олещук назвал событие историческим и отметил, что поразить сложный объект удалось благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot, который ВСУ получили в апреле.

Следующая атака Кинжалов, в ночь на 16 мая 2023 года, имела уже определенную цель — поразить комплексы Patriot. Впервые в истории состоялся массовый пуск Х-47М2, сразу с шести самолетов-носителей.

Но система ПВО сработала на 100%! Все аэробаллистические цели были обезврежены.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Вооружение Ракетные удары ЗРК Patriot Война России против Украины Гиперзвуковые ракеты Х-47 Кинжал

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