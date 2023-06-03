С-300, С-400, Искандер или Кинжал? Обозреватель назвал самую опасную ракету россиян 3 июня, 08:12 По словам Александра Коваленко, одними из самых опасных сейчас считаются ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 (на фото) (Фото:Vitaly Kuzmin via wikipedia.org)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о том, какая из имеющихся у россиян ракет, способных лететь по баллистической траектории, представляет наибольшую угрозу.

Сейчас россияне ограничены в производстве ракет Искандер, поскольку у них есть проблемы со сборкой этих боеприпасов, считает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. Это обусловлено тем, что производство одной ракеты Искандер — более затратный процесс, чем изготовление крылатой ракеты Х-101 или Калибр.

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«Если не ошибаюсь, то россияне могут ежемесячно производить две-три ракеты такого типа [баллистические]», — приводит производственную статистику в интервью NV Коваленко. Поэтому использование 11 ракет 29 мая и в ночь на 1 июня еще 10 единиц — для российской армии достаточно существенные расходы.

Также в интервью NV военный эксперт объяснил, что авиационной версией Искандера считают так называемый «гиперзвуковой» ракетный комплекс Кинжал, который запускается с истребителей МиГ-31К. «Конечно, Кинжал имеет определенные отличия, некоторую модификацию двигателя и т. д. , но в целом это тот же Искандер с теми же принципами работы», — утверждает обозреватель Информационного сопротивления.

После того, как Воздушные Силы ВСУ получили зенитный ракетный комплекс Patriot, все выпущенные россиянами по столице ракеты Искандер и Кинжал были перехвачены.

В то же время, если речь идет о ЗРК С-300 и С-400, то в России от Советского Союза остались тысячи ракет к ним. «Учитывая это, опаснее именно С-300 и С-400, потому что их много», — говорит Коваленко.

В то же время у этих ракет очень низкая точность и они ограничены дальностью полета — в зависимости от типа ракеты дальность поражения может составлять до 80−100 км, максимум до 200−250 км.

«Насколько мне известно, перехват этих ракет современными системами еще не осуществлялся, но их опасность именно в количестве», — резюмирует обозреватель группы Информационное сопротивление.

Напомним, днем 29 мая Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар крылатыми и баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер, выпустив по украинской столице 11 ракет. В ночь на 1 июня враг отправил на Киев еще 10 Искандеров. Все вражеские воздушные цели были уничтожены силами украинской ПВО. Впрочем, в результате последней атаки из-за падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, среди них ребенок.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.