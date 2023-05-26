Patriot, IRIS-T, NASAMS. В Воздушных силах Украины рассказали подробности о работе новых систем ПВО 26 мая, 10:37 Один из ударов РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Stringer)

В пятницу, 26 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что новейшие системы ПВО есть на вооружении нескольких бригад.

«Новейшие системы ПВО есть на вооружении нескольких бригад, которые работают на нескольких направлениях. Понятно, что на Киевщине у нас есть те системы, о которых мы говорили. Мы видели работу и Patriot, и IRIS-T, и NASAMS. Мы публиковали в наших видеоматериалах, как эффективно и насколько эффективно работают эти системы», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, новейшие системы ПВО показывают 100% результат при массированных атаках, это касается и Patriot, и IRIS-T, и NASAMS.

Игнат добавил, что нужно побольше таких систем не только для Воздушных сил, но и для Сухопутных.

В ночь на 4 мая воздушные силы с ЗРК Patriot впервые сбили над Украиной российскую аэробалистическую ракету Кинжал, развеяв миф о невозможности ее уничтожить.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ПВО сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал.

О сбитии Кинжала над Киевом за день до этого сообщило военное издание Defense Express. Более суток командование ВСУ не подтверждало эту информацию.