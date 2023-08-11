РФ выпустила по Украине четыре Кинжала: одну ракету удалось сбить, еще три ударили возле аэродрома на Прикарпатье — Воздушные силы ВСУ
РФ осуществила пуски четырех ракет Кинжал, подняв в воздух МиГи (Фото:Tom_1982/Flickr)
Во время атаки на Украину днем в пятницу, 11 августа, войска РФ выпустили четыре ракеты Х-47 Кинжал, одну из них удалось сбить, еще три ударили по Ивано-Франковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Там уточнили, что один Кинжал сбили в Киевской области.
Три ракеты Х-47 ударили недалеко от аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области.
Поражены объекты гражданской инфраструктуры, зафиксировано попадание одной из ракет в жилищный сектор.
Российские оккупанты осуществляли пуски Кинжалов из четырех самолетов МиГ-31К из Тульской и Липецкой областей РФ.
Днем 11 августа войска РФ атаковали Украину.
В Киеве обломки сбитой ракеты упали в Оболонском и Днепровском районах города, в частности на территорию детской больницы. Пострадавших в столице нет.
В Ивано-Франковской области погиб ребенок, есть трамированные. Российская ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми.