Гиперзвуковые вредители. Почему в России арестовывают ученых за госизмену и при чем здесь сбитые над Киевом «несбиваемые» Кинжалы 18 мая, 21:32 Сюжет Фрагменты ракеты Кинжал на территории Киевского НИИ, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На этой неделе стало известно о задержании по подозрению в государственной измене 79-летнего ученого из Новосибирска Валерия Звегинцева. Он стал третьим за последний год специалистом Института теоретической и прикладной механики, которого отправили под арест. Этот институт занимается исследованиями в области гиперзвуковых летательных аппаратов, таких как небезызвестная ракета Кинжал.



NV рассказывает о репрессиях в отношении российских ученых, ни один из которых не замечен в нелояльности к Кремлю, и о том, связаны ли аресты с феноменальными успехами украинской ПВО, научившейся сбивать «несбиваемые» Кинжалы.

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Шпионы Китая и Ирана

Рано утром 28 июня 2022 года к 75-летнему Анатолию Маслову, сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) в Новосибирске, подошли суровые люди и предложили проехать с ними.

Через полтора часа он позвонил сыну Николаю — использовал возможность одного телефонного звонка, писал сайт 59.ру. «Сказал, что его арестовали и о причине ареста говорить не имеет права», — рассказал Николай.

Анатолий Маслов / Фото: 59.ру

Вскоре состоялся закрытый суд по избранию меры пресечения. Известному физику инкриминировали ст. 275 УК РФ (государственная измена), его отправили в Москву, в СИЗО Лефортово, где держат самых опасных преступников. С 2022 года максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

Свидания с родными запрещены; немолодой мужчина получает информацию о семье только через письма. «Я уверен: отцу важно, чтобы все знали, что он не изменник», — говорит сын ученого.

Николай Маслов тогда посоветовал журналистам побольше узнать о деятельности отца у директора ИТПМ, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Шиплюка. Но интервью не состоялось: 5 августа Шиплюка тоже арестовали как изменника родины.

Если Маслов занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, то Шиплюк, как следует из его профайла на сайте института, концентрировался на экспериментальной аэротермодинамике высокоскоростных летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями, иначе говоря, гиперзвуковых ракет.

Как сообщало издание Academ.info, освещающее события, связанные с новосибирским Академгородком, Маслова подозревают в передаче КНР (!) сведений, связанных с гиперзвуком. Ученый выступал в Китае на конференциях. Арест 56-летнего Шиплюка, по информации Коммерсанта, также мог быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении.

В апреле 2023 года ФСБ нанесла новосибирскому институту еще один удар. Создателю лаборатории Аэрогазодинамика больших скоростей, доктору технических наук 79-летнему Валерию Звегинцеву также предъявили подозрение в госизмене. Единственное отличие от дел коллег — престарелого ученого суд отправил под домашний арест.

По информации ТАСС, основанием для подозрения могла послужить статья на тему газовой динамики, которая была размещена в иранском (!!) журнале.

Иран и Китай — ближайшие геополитические партнеры страны-агрессора. Но чекистов это не смутило.

«Мы не понимаем, как дальше делать свое дело»

Спустя месяц после ареста Звегинцева его коллеги решились написать открытое письмо к властям, научному сообществу и «ко всем неравнодушным гражданам». По меркам России — это бунт, мятеж.

Валерий Звегинцев / Фото: Проблемы механики / YouTube

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса… Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы», — говорится в обращении.

Хотя материалы трех уголовных дел закрыты, ученые догадываются, за что их сослуживцев хотят упрятать в тюрьму: «Деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире, и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах».

Сын Маслова говорил новосибирским журналистам, что вплоть до февраля 2022 года от его отца просто-таки требовали активно публиковаться в зарубежных журналах. Научный руководитель ИТПМ Василий Фомин подтвердил в интервью МК.ru: сотрудничество Маслова и других ученых с США, Китаем, Германией и т. д. было «заданием правительства России».

«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело… Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — растерянно пишут сотрудники ИТПМ в открытом письме.

Ответа от властей на него не последовало.

«Как будто повисло проклятие»

Российский адвокат Иван Павлов объяснил Настоящему времени, как фабрикуется стандартное обвинение ученых: «Например, в рамках какого-нибудь международного проекта они выполняли какие-то работы, делали отчет, отправляли его иностранным партнерам. И потом уже задним числом эксперты увидели, что в этом отчете, оказывается, есть государственная тайна. При этом все комиссии, которые раньше рассматривали этот отчет, не видели там никакой государственной тайны, а вот эксперты, которые были приглашены следователями ФСБ, усматривают ее там».

Среди экспертов нет мировых знаменитостей в области физики и математики, зато есть военные и сотрудники спецслужб, добавил юрист. Такие люди хорошо знают перечни данных, подлежащих засекречиванию, и могут «подтянуть те или иные сведения под какой-нибудь пунктик и тем самым квалифицировать их как государственную тайну».

Подобные дела в России поставили на поток.

«Над отечественными учеными по аэрогазодинамике, по гиперзвуковым технологиям как будто повисло проклятие», — пишет подконтрольная Кремлю Независимая газета. В апреле 2021 года ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), профессор Валерий Голубкин был арестован также по ст. 275. Он писал о конструкциях сверхзвуковых самолетов, разработал метод расчета нестационарных нагрузок на элементы летательных аппаратов при падении ударных волн. «Теперь, задним числом, ученым придется, видимо, давать объяснения компетентным органам по поводу этих достижений», — замечает Независимая. Доступа к гостайне Голубкин не имел, был чистым теоретиком, говорил Би-би-си его адвокат Александр Тимошенко.

В августе 2021 года арестовали директора петербургского Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова. Источник Интерфакса утверждал, что Куранов участвовал в разработке еще советского гиперзвукового летательного аппарата Аякс, к которому, «в частности, интерес проявляли представители США и Китая».

В декабре 2020 года в Москве по обвинению в госизмене арестовали Анатолия Губанова. Это ученый-физик из ЦАГИ, который занимался работой авиационной техники в сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал 119 научных работ на русском и английском языках.

О приговорах исследователям гиперзвуковых аппаратов пока неизвестно.

Патриоты и Кинжалы

У адвоката Павлова есть простое объяснение серии арестов. «Это такая легкая добыча, потому что ученые верой и правдой служили этому режиму, всю жизнь работали в государственном научно-исследовательском институте, верят в эту систему. И вот тут режим берет и использует этих ученых для того, чтобы создать атмосферу ксенофобии, повысить уровень патриотизма в стране, показать: „Смотрите, у нас есть враги. Все плохо, это из-за них“», — сказал он.

Украинские и зарубежные СМИ обратили внимание на то, что волна интереса к делам «ученых-вредителей» поднялась, когда в Украине комплекс Patriot сбил ракеты Х-47, известные как Кинжал. Причем 4 мая была уничтожена одна гиперзвуковая ракета, а в ночь на 16 мая — сразу шесть.

Заголовки гласили, что в России арестованы разработчики Кинжалов, что могло свидетельствовать о недовольстве Кремля характеристиками ракет.

Справедливости ради: аресты произошли задолго до сбивания Х-47 под Киевом, «разработчиками» Звегинцева, Маслова и Шиплюка назвать можно с известной натяжкой — эти люди занимались теорией, а сам Кинжал — модификация баллистической ракеты системы Искандер, просто запускается с самолета, а не с земли.

Однако новосибирский институт располагает уникальным оборудованием, среди которого — гиперзвуковая аэродинамическая труба. Без исследований тамошних специалистов вряд ли были бы сняты «мультфильмы» о сверхвозможностях российских ракет, которые демонстрировал диктатор Владимир Путин в марте 2018 года, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ. Фактически это было послание Штатам и Западу: аэробаллистическую ракету (Кинжал), противокорабельную ракету (Циркон) и управляемый боевой блок (Авангард), которые разгоняются до 8—10 Махов, невозможно перехватить ни одной современной системе ПВО или ПРО.

Путин на презентации "супероружия", Москва, 1 марта 2018 года / Фото: Кремль

Циркон и Авангард до сих пор известны только в анимационном формате, а вот Кинжал уже применялся в Украине. До 4 мая 2023 года было подтверждено три пуска. Следующие семь ракет, напомним, сбила установка Patriot, разработанная еще в прошлом тысячелетии. Х-47 не стала супероружием, которое внесло бы перелом в войну.

Ученых вполне могли начать сажать за «визуализацию фантазий Путина», допускает украинский обозреватель Орест Сохар. «Бункерный нашел, на ком отыграться за милитарное самодурство: в разгаре дело ученых-изменников. ФСБ бросает в подвалы всех причастных к ракетной науке — от академиков до старших научных сотрудников. Скоро придут и за младшими», — прогнозирует он в Telegram.

По мнению политического обозревателя Виталия Портникова, Путин получал информацию о ракетах не от ученых, а от ФСБ и министерства обороны, где «традиционно склонны к преувеличениям и искажению реальности». Но очевидно, что ни один российский физик или конструктор представить себе не мог, что кто-то захочет применять Кинжалы на практике, написал журналист в издании Грани.

«Весь мир увидел, что Кинжал-то голый. Ну и Путин заодно. Как тут не взбеситься и не обвинить во всем происходящем конструкторов, а не себя.

Если бы Путин был политиком, а не гопником, он бы понимал, что любая гиперзвуковая ракета хороша до тех пор, пока она остается на складе. Но Путин хочет стрелять из всего, что плохо лежит — и каждый раз оказывается в дураках. Киев не взят, украинская энергетическая система не разрушена, Кинжалы и Калибры можно сбивать, как и Искандеры", — отметил Портников.