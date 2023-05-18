«Фиаско россиян». Украинские зенитчики выжали из Patriot то, о чем американцы не догадывались — интервью с экспертом Defence Express 18 мая, 13:35 NV Премиум ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Возможное повреждение ЗРК Patriot вызвало волнение у украинцев. Но волноваться не стоит, успокаивает Иван Киричевский, эксперт Defence Express.

Он утверждает, что украинские зенитчики со сжатым курсом обучения выжали из Patriot то, о чем американцы даже не догадывались.

Почему наиболее плотная массированная атака на Украину — это «конкретное фиаско россиян» и почему Киев может быть самым защищенным городом на земле, Киричевский рассказал в интервью Radio NV.

Видео дня