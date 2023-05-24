Истребитель МиГ-31К: что важно знать об особенностях самолета, взлет которого грозит Украине ударами Кинжалов 24 мая, 16:47 Самолет МиГ-31К с ракетой Кинжал на подвеске (Фото:kremlin.ru)

Взлет российских истребителей МиГ-31К почти всегда провоцирует объявление масштабной воздушной тревоги во всех регионах Украины.

NV напоминает, в чем опасность МиГ-31К и что это за тип самолетов.

МиГ-31К — это модификация российского истребителя МиГ-31 с возможностью использования гиперзвуковой ракеты Кинжал. Его наибольшая опасность — именно в возможности запуска этих ракет, которые противовоздушные силы ВСУ не могли сбивать до появления американского ЗРК Patriot в Украине. Такие самолеты — это пока единственный носитель Кинжалов на вооружении армии РФ. В будущем Минобороны РФ планирует заменить их самолетами МиГ-31И.

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Долгое время во время вторжения России в Украину самолеты МиГ-31К базировались на аэродроме Мачулищи в Беларуси, откуда такой борт обычно взлетал в паре с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения A-50, а в Украине каждый раз объявляли воздушную тревогу. В апреле 2023 года — вскоре после того, как белорусским партизанам, вероятно, удалось повредить А-50 — российские МиГ-31К вывели из Беларуси в Россию.

Однако такая передислокация МиГ-31К не мешает России запускать Кинжалы по Украине: дальность полета этих ракет оценивается в 2−3 тыс. км. «Дальность самого самолета МиГ-31К позволяет взлетать с аэродромов, которые находятся на расстоянии более 1000 км, дойти до этой точки пуска и осуществить пуск в сторону Украины. Поэтому пребывание этих самолетов на территории Беларуси не является критическим для выполнения миссии», — объяснял NV Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Серийное производство самолетов типа МиГ-31 завершилось еще в 1994 году. Это советско-российский двухместный истребитель-перехватчик дальнего действия. В свою очередь, МиГ-31 стали модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. В кодификации НАТО самолеты МиГ-31 известны как Foxhound.

Как напоминал портал Defence Express, именно МиГ-31 в свое время стал первым советским истребителем четвертого поколения (среди западных самолетов к ним относятся американские истребители F-16, британские самолеты Eurofighter Typhoon, французские Mirage 2000).

Изначально МиГ-31 предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. Различные модификации МиГ-31 использовались также как носители перспективных вооружений РФ и даже для вывода на орбиту спутников.

В начале 2010-х годов в России обсуждался вопрос о прекращении эксплуатации МиГ-31. Но было решено оставить самолет как модернизированный перехватчик МиГ-31БМ, а позже — модифицировать эти самолеты как носители ракет Кинжал.

«Фактически модифицированный МиГ-31К выполняет функцию первой „ступени“ ракеты. Он разгоняется и набирает большую высоту, после чего выполняет пуск. Система целеуказания позволяет вводить полетное задание прямо с борта самолета», — объясняли специалисты Defence Express.



Существует более десяти модификаций самолетов типа МиГ-31, главные характеристики их обычно таковы:

Экипаж: 2 человека

Максимальная скорость: 3000 км/ч

Максимальная скорость у земли: 1500 км/ч

Дальность полета: 2150 км



Практический потолок: 20,6 км



20,6 км Длина: 22.69 м

22.69 м Высота: 5.15 м

5.15 м Размах крыла: 13.46 м

13.46 м Площадь крыла: 61.60 м²

61.60 м² Максимальный взлетный вес: 46,200 т

46,200 т Вооружение: 23-мм пушка

23-мм пушка Масса подвесных элементов: 3000 кг

Подвесное вооружение может включать следующие ракеты:

4 управляемые ракеты большой дальности Р-33



2 управляемые ракеты средней дальности Р-40Т

4 управляемые ракеты малой дальности Р-60, Р-60М

1 аэробаллистическая ракета Кинжал ( Х-47М2) — только для модификации МиГ-31К

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, ранее рассказывал NV о преимуществах и недостатках самолетов МиГ-31.

«Он является довольно устаревшей разработкой (а не каким-то „аналогов нет“, как любит Путин рассказывать), если мы говорим о его планере или двигателях. Он проходил серию модернизаций. И вот эта последняя МиГ-31К сделана как носитель ракеты Кинжал. Но в целом МиГ-31 остается самолетом разработки 1970-х годов. Поэтому, как и любой старой машине, ему присущи приобретенные со временем недостатки, о чем свидетельствует, например, довольно высокая аварийность этого самолета», — напомнил Мельник.



Он напомнил, что фактически каждый год случается от одной до трех катастроф самолетов такого типа, причем до половины этих аварий — ошибки экипажей, а остальные — технические проблемы.

В то же время одно из преимуществ МиГ-31К — это его высокая скорость, более 3 тыс. км в час. «Но в самой России несколько лет назад было заявление, за которое сейчас его автора обвинили в дискредитации ВС РФ, а он тогда сказал, что этот самолет, имеющий технические характеристики развивать скорость более 3 тыс. км в час, не может разгоняться до половины своей максимальной скорости, потому что возникают проблемы с планером, в частности, со стеклом, покрывающим кабину пилота», — отметил Мельник.

Итак, по его словам, есть много свидетельств о том, что этот самолет — «не такое уж и чудо конструкторской мысли российской, как это некоторым хочется показать». «Но он, кроме этой модели 31К, довольно опасен как самолет-перехватчик, поскольку тот прицел, который стоит на борту, и ракетное вооружение дают возможность поражать цели на дальности около 150 км. То есть, не заходя в воздушное пространство Украины, с неба Беларуси он теоретически может сбивать самолеты даже над Киевом», — отметил специалист о более широкой опасности самолетов МиГ-31.

Ракеты Кинжал, носителем которых является МиГ-31, Россия имеет в ограниченном количестве и применяет их в Украине нечасто. Среди самых известных примеров:

Россия впервые заявила об использовании ракеты Кинжал в войне против Украины для удара по военным складам в Делятине Ивано-Франковской области ( 100 км от границы с Румынией);



100 км от границы с Румынией); обстрел Одесской области Кинжалами 9 мая 2022 года;

шесть Кинжалов были использованы во время очередного массированного ракетного удара по объектам критической инфраструктуры в ночь на 9 марта 2023 года, когда РФ запустила по Украине 81 ракету разных типов и 8 дронов-камикадзе;



первое в истории сбитие Кинжала 4 мая 2023 года: российскую ракету, которую выпустил МиГ-31К с территории России, перехватили украинские силы ПВО в небе над Киевской областью с помощью американского ЗРК Patriot;

удар шестью Кинжалами по Киеву 16 мая 2023 года ( в ту ночь над столицей были сбиты все 27 воздушных целей, включая ракеты Кинжал).