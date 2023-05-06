Командующий Воздушными силами подтвердил первое уничтожение баллистической ракеты Кинжал силами ПВО 6 мая, 09:29 kremlin.ru (Фото:Взлет МиГ-31БМ с ракетой Кинжал)

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что силы ПВО впервые сбили аэробаллистическую ракету Х-47 Кинжал в небе над Киевской областью в ночь на 4 мая.

Об этом он сообщил в Telegram в субботу, 6 мая.

Ракету выпустил истребитель МиГ-31К с территории России. По словам Олещука, сбить ее удалось с помощью зенитно-ракетного комплекcа Patriot, который ВСУ получили в апреле.

Видео дня

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили „не имеющий аналогов“ Кинжал!» — написал он.

Олещук заявил: Воздушные силы будут своевременно сообщать, что, где и когда сбили. Он попросил не обнародовать заранее информацию, «которой может воспользоваться враг».



4 мая власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели — дроны и ракеты, вероятно, баллистические. Однако в Воздушных силах информацию об использовании Россией баллистики не подтвердили, заявив, что нужно несколько дней, чтобы окончательно это выяснить.

5 мая издание Defense Express получило и проанализировали снимки обломков сбитой ракеты. Там пришли к выводу, что украинские военные сбили «гиперзвуковую» российскую ракету Кинжал, который ранее Украина не могла сбивать. Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат снова отверг эти данные.

