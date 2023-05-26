Любимое оружие Путина. Как Украине удалось сбить несбиваемые «Кинжалы» 26 мая, 17:29 NV Премиум

По какой-то причине 4 мая 2023 года Путин приказал нанести удар одним из своих любимых видов оружия

Учитывая все, что я описал в предыдущих частях о ПВО, в этой хотел бы предложить первый из нескольких примеров того, как ведётся воздушная война в Украине в эти дни. Для начала остановлюсь на ситуации в Киевской области и на северо-востоке Украины.

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Позвольте угадать, что, по моему мнению, системы РТР (радиотехнической разведки) и РЭП ГРУ России могли «видеть» в плане активности наземных ПВО Воздушных сил Украины (ПСУ), например, «в районе Киева, в 05:00 3 мая 2023 года».

Не на что особо посмотреть? Нет активных ЗРК, нет других радаров, кроме одного Р-15. И: почему Р-15???

Потому что это старый, но надежный радар с достаточно хорошей дальностью обнаружения (около 150 км). Он установлен на грузовике и, таким образом, по крайней мере, относительно мобилен и легко переустанавливается. Наконец, он имеется в количестве, оставшемся со времен Союза Советских Социалистических Республик: если его выбьют российскими противорадиолокационными ракетами или другими средствами, замена без труда найдётся. Иными словами: в 2023 году это идеальная приманка.

Минут через 10−15 такая же «картинка» поступает в систему боевого управления АСУ ОСК «Юг» и в НТУО в Москве.