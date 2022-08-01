Антибиотики по электронному рецепту, завершение НМТ и продолжение военного положения. Что изменится для украинцев в августе 1 августа, 06:08 Сюжет Мужчина в панамке и майке в цветах украинского флага помогает разбирать завалы в обстрелянном решистами доме культуры в селе Ягодном Черниговской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

НВ рассказывает, какие изменения ждут украинцев в августе.

Антибиотики по электронному рецепту

С 1 августа в Украине начнут внедрять электронные рецепты на антибиотики. Старт внедрения этой услуги был перенесен с апреля на август из-за вторжения России.

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что переход на электронные рецепты будет проходить постепенно: до конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта.

Выдавать е-рецепты на антибиотики во время этого этапа будут те учреждения здравоохранения, которые уже работают с электронной системой здравоохранения. Остальные, как и сейчас, могут выписывать бумажный рецепт.

В течение переходного периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выдачу рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту. Решение о том, когда он завершится, будет принято с учетом ситуации в стране.

Чтобы получить рецепт на лекарства, необходимо обратиться к своему семейному врачу или к любому другому в медицинском учреждении, получить электронный рецепт на действующее вещество и забрать лекарство в аптеке.

Для этого пациент обязательно должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Зарегистрироваться в ней можно у врача.

Исключения составят медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач сможет выписать на антибиотики бумажный рецепт.

Постепенно на всех территориях Украины начнет действовать только электронный рецепт.





Возобновление работы Харьковского апелляционного суда

Харьковский апелляционный суд, здание которого 6 марта было серьезно повреждено обстрелом оккупационных войск, возобновит работу в городе Валки Харьковской области с 8 августа 2022 года.

Согласно сообщению на сайте суда, он будет работать в помещении Валковского районного суда по адресу ул. Харьковская, 4.

Завершение или продление карантина из-за коронавируса

В настоящее время карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, действует до 31 августа. До этой даты правительство должно отменить или продлить карантин.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, до 31 августа также было продлено действие чрезвычайного положения в связи с пандемией.

В мае Министерство здравоохранения сообщило, что в связи с российским вторжением ряд противоэпидемических норм в Украине был смягчен.

В частности, было отменено применение уровней эпидемической опасности в разных регионах Украины, масочный режим из обязательного стал рекомендованным. Также было отменено требование иметь СOVID-сертификат для поездок между регионами, пользования услугами ресторанов, спортзалов, заведений культуры и т. п.

Также было приостановлено отстранение от работы сотрудников, не сделавших прививку от коронавируса.

Завершение проведения основной сессии Национального мультипредметного тестирования

10 августа завершается основная сессия Национального мультипредметного тестирования — упрощенной версии Внешнего независимого оценивания, введенной в 2022 году из-за российского вторжения в Украину. Началась основная сессия НМТ еще 16 июля.

Также в августе состоится дополнительная сессия НМТ, зарегистрироваться на которую можно было с 8 по 18 июля. Тем, кто хочет поучаствовать в дополнительной сессии НМТ, необходимо

1−10 августа — предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте;

— предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте; до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования;

получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования; 16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии НМТ.

Те, кто не сможет принять участие в дополнительной сессии НМТ, смогут пройти тестирование во время специальной сессии, которая состоится в сентябре.

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100−200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников тестирования до 12 августа 2022 года, дополнительной сессии — до 21 августа 2022 года, специальной — до 19 сентября 2022 года.

Второй саммит Крымской платформы

23 августа 2022 года в онлайн-формате состоится второй саммит Крымской платформы.

23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма. В нем приняли участие представители 46 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

День Независимости

24 августа украинцы отметят 31-й День Независимости. Президент Владимир Зеленский уже пообещал, что Украина обязательно отпразднует его, несмотря на войну.

Президент отметил, что пока не готов объявить формат праздника в этом году и не хочет «предупреждать агрессивных соседей» о том, что будет происходить.

Вероятное продолжение военного положения

В настоящее время военное положение в Украине действует до 23 августа 2022 года. На данный момент, до этого же дня должна продолжаться и всеобщая мобилизация.

Военное положение предусматривает возможность, в частности, введения комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушения права на тайну переписки и телефонных разговоров.

Вероятно, до 23 августа Рада продлит действие военного положения — ведь боевые действия продолжаются и самый оптимистичный срок завершения войны, который озвучивали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников — конец года.

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