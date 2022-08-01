Антибиотики по электронному рецепту, завершение НМТ и продолжение военного положения. Что изменится для украинцев в августе
Мужчина в панамке и майке в цветах украинского флага помогает разбирать завалы в обстрелянном решистами доме культуры в селе Ягодном Черниговской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
НВ рассказывает, какие изменения ждут украинцев в августе.
Антибиотики по электронному рецепту
С 1 августа в Украине начнут внедрять электронные рецепты на антибиотики. Старт внедрения этой услуги был перенесен с апреля на август из-за вторжения России.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что переход на электронные рецепты будет проходить постепенно: до конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта.
Выдавать е-рецепты на антибиотики во время этого этапа будут те учреждения здравоохранения, которые уже работают с электронной системой здравоохранения. Остальные, как и сейчас, могут выписывать бумажный рецепт.
В течение переходного периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выдачу рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту. Решение о том, когда он завершится, будет принято с учетом ситуации в стране.
Чтобы получить рецепт на лекарства, необходимо обратиться к своему семейному врачу или к любому другому в медицинском учреждении, получить электронный рецепт на действующее вещество и забрать лекарство в аптеке.
Для этого пациент обязательно должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Зарегистрироваться в ней можно у врача.
Исключения составят медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач сможет выписать на антибиотики бумажный рецепт.
Постепенно на всех территориях Украины начнет действовать только электронный рецепт.
Возобновление работы Харьковского апелляционного суда
Харьковский апелляционный суд, здание которого 6 марта было серьезно повреждено обстрелом оккупационных войск, возобновит работу в городе Валки Харьковской области с 8 августа 2022 года.
Согласно сообщению на сайте суда, он будет работать в помещении Валковского районного суда по адресу ул. Харьковская, 4.
Завершение или продление карантина из-за коронавируса
В настоящее время карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, действует до 31 августа. До этой даты правительство должно отменить или продлить карантин.
Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, до 31 августа также было продлено действие чрезвычайного положения в связи с пандемией.
В мае Министерство здравоохранения сообщило, что в связи с российским вторжением ряд противоэпидемических норм в Украине был смягчен.
В частности, было отменено применение уровней эпидемической опасности в разных регионах Украины, масочный режим из обязательного стал рекомендованным. Также было отменено требование иметь СOVID-сертификат для поездок между регионами, пользования услугами ресторанов, спортзалов, заведений культуры
Также было приостановлено отстранение от работы сотрудников, не сделавших прививку от коронавируса.
Завершение проведения основной сессии Национального мультипредметного тестирования
10 августа завершается основная сессия Национального мультипредметного тестирования — упрощенной версии Внешнего независимого оценивания, введенной в 2022 году из-за российского вторжения в Украину. Началась основная сессия НМТ еще 16 июля.
Также в августе состоится дополнительная сессия НМТ, зарегистрироваться на которую можно было с 8 по 18 июля. Тем, кто хочет поучаствовать в дополнительной сессии НМТ, необходимо
- 1−10 августа — предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте;
- до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования;
- 16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии НМТ.
Те, кто не сможет принять участие в дополнительной сессии НМТ, смогут пройти тестирование во время специальной сессии, которая состоится в сентябре.
Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100−200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников тестирования до 12 августа 2022 года, дополнительной сессии — до 21 августа 2022 года, специальной — до 19 сентября 2022 года.
Второй саммит Крымской платформы
23 августа 2022 года в онлайн-формате состоится второй саммит Крымской платформы.
23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма. В нем приняли участие представители 46 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.
День Независимости
24 августа украинцы отметят 31-й День Независимости. Президент Владимир Зеленский уже пообещал, что Украина обязательно отпразднует его, несмотря на войну.
Президент отметил, что пока не готов объявить формат праздника в этом году и не хочет «предупреждать агрессивных соседей» о том, что будет происходить.
Вероятное продолжение военного положения
В настоящее время военное положение в Украине действует до 23 августа 2022 года. На данный момент, до этого же дня должна продолжаться и всеобщая мобилизация.
Военное положение предусматривает возможность, в частности, введения комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушения права на тайну переписки и телефонных разговоров.
Вероятно, до 23 августа Рада продлит действие военного положения — ведь боевые действия продолжаются и самый оптимистичный срок завершения войны, который озвучивали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников — конец года.
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