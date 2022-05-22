Военное положение в Украине продлили до 23 августа 22 мая, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Военное положение в Украине продлили до 23 августа (Фото:СНБО)

Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней — до 23 августа этого года.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Соответствующее решение нардепы одобрили в 14:35 во время заседания 22 мая.

«За» проголосовали 320 депутатов. Закон вступает в силу со дня обнародования.

Видео дня

Также Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 23 августа. «За» — 315 голосов.

Около 14:00 22 мая в украинском инфопространстве массово распространилось сообщение, что военное положение уже продлено. Однако на тот момент голосование в Раде еще не состоялось.

Предложение о продлении военного положения в парламент внес президент Владимир Зеленский, поскольку предыдущее продление военного положения заканчивается 25 мая. До этого Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней.

Военное положение предусматривает возможность, в частности, введение комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров и т. д.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.