Военное положение в Украине продлили до 23 августа
Военное положение в Украине продлили до 23 августа (Фото:СНБО)
Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней — до 23 августа этого года.
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Соответствующее решение нардепы одобрили в 14:35 во время заседания 22 мая.
«За» проголосовали 320 депутатов. Закон вступает в силу со дня обнародования.
Также Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 23 августа. «За» — 315 голосов.
Около 14:00 22 мая в украинском инфопространстве массово распространилось сообщение, что военное положение уже продлено. Однако на тот момент голосование в Раде еще не состоялось.
Предложение о продлении военного положения в парламент внес президент Владимир Зеленский, поскольку предыдущее продление военного положения заканчивается 25 мая. До этого Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней.
Военное положение предусматривает возможность, в частности, введение комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров
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