Коронавирус никуда не делся. Карантин в Украине продлили до конца лета
Правительство также продлило режим чрезвычайно ситуации из-за коронавируса (Фото:SJ Objio/Unsplash)
Кабмин Украины продлил до 31 августа общенациональный карантин из-за COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он добавил в Telegram, что правительство также продлило режим чрезвычайно ситуации из-за коронавируса.
«Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении.
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