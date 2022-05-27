Коронавирус никуда не делся. Карантин в Украине продлили до конца лета 27 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Правительство также продлило режим чрезвычайно ситуации из-за коронавируса (Фото:SJ Objio/Unsplash)

Кабмин Украины продлил до 31 августа общенациональный карантин из-за COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил в Telegram, что правительство также продлило режим чрезвычайно ситуации из-за коронавируса.

«Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

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