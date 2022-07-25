Саммит Крымской платформы пройдет до конца лета — МИД 25 июля, 23:39 Заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар (Фото:Emine Dzheppar / Facebook)

Второй саммит Крымской платформы пройдет в конце августа. Об этом заявила первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар в комментарии Крым.Реалии в понедельник, 25 июля.

По словам Джеппар, саммит хотят провести 23 августа в онлайн-формате, подробности будут озвучены позже.



«Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн», — сказала она.

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23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма. В нем приняли участие представители 46 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

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