Саммит Крымской платформы пройдет до конца лета — МИД

25 июля, 23:39
Заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар (Фото:Emine Dzheppar / Facebook)

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар (Фото:Emine Dzheppar / Facebook)

Второй саммит Крымской платформы пройдет в конце августа. Об этом заявила первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар в комментарии Крым.Реалии в понедельник, 25 июля.

По словам Джеппар, саммит хотят провести 23 августа в онлайн-формате, подробности будут озвучены позже.

«Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн», — сказала она.

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23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма. В нем приняли участие представители 46 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым МИД Украины Оккупация Крыма Эмине Джапарова Крымская платформа

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